許智傑控違法圍牆重建 鍾易仲概括承受
選戰最後關頭、交戰愈發激烈，高雄民進黨立委候選人許智傑指控對手國民黨立委候選人鍾易仲家族在美濃農舍有違建，12年前請工人敲圍牆磁磚，如今磁磚貼回外牆明顯違法；鍾指農舍是長輩祖產，圍牆於法不合「錯了就錯了」，他概括承受；另台東無黨立委候選人許瑞貴競總前天遭檢警搜索，許涉違反公職人員選罷法訊後6萬元交保，許昨喊冤，「被有心人刻意檢舉」。
許智傑昨召開踢爆「圍牆拆又生記者會」，指鍾易仲家族在美濃有1300坪農舍，其圍牆不合法，鍾的父親、前立委鍾紹和2011年10月曾在媒體前找工人敲掉磁磚，但事後又把磁磚貼回去。
許智傑指，依農業用地興建農舍辦法農舍興建圍牆，以不超過農舍用地面積範圍為限，農舍範圍為農業用地10%，也就是圍牆範圍，只能是農業用地10%，鍾家農舍明顯違法。
鍾易仲表示，美濃農舍是上一代祖產、不是他的，農舍面積只占農地10%，符合法規，圍牆是老違建，這部分於法不合，也曾勸長輩處理，但長輩未妥適處理，「錯了就錯了」，概括承受許的指責，除和長輩溝通，也請相關單位依法處理。
鍾易仲說，對目前選情愈來愈有信心，基層反映都是希望政黨輪替，許智傑檢驗他人，不代表可逃避問題，呼籲許勇敢說清楚，地方對許的各項質疑。
另台東縣立委候選人許瑞貴昨開記者會表示，日前競總成立茶會，準備包子、粽子等點心，給前來相挺親朋好友吃，這樣人之常情的心意，卻被有心人檢舉涉賄，真的很無奈。
許瑞貴說，他是這次台東立委選舉「最窮候選人」，做人做事光明磊落，不怕受到調查檢視。
許瑞貴強調，過往公職生涯就可看出他不會賄選，做事可受公評，研判為人太耿直，吸引鄉親認同肯定，才被有心人刻意刁難。許也成為台東6名立委候選人，首名遭檢舉疑涉賄被調查交保候選人。
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