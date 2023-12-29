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宜蘭論文戰火延燒 陳琬惠告陳俊宇

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠（左三）赴地檢署，提告民進黨候選人陳俊宇、陳俊宇競總副主委陳金德違反選罷法、妨害名譽。記者陳敬丰／攝影
民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠（左三）赴地檢署，提告民進黨候選人陳俊宇、陳俊宇競總副主委陳金德違反選罷法、妨害名譽。記者陳敬丰／攝影

宜蘭立委選舉激戰，連日被控論文抄襲的民進黨候選人陳俊宇指出，民眾黨候選人陳琬惠碩士論文引用比超過9成，淪為「讀書報告」，陳琬惠昨天告陳俊宇違反選罷法反擊，強調陳俊宇誤導抹黑，引用的都是自己論文。

陳琬惠昨在前立委黃國昌陪同下告陳俊宇及競總副主委陳金德違反選罷法、妨害名譽，陳琬惠說，她的論文完成於2006年，理所當然被收錄到對比系統資料庫，被引用過20多次，所謂「91%引用比」都是她自己的論文，陳俊宇陣營不可能不清楚，仍要誤導抹黑。

黃國昌表示，民進黨為了選舉已經沒有下限，當初總統候選人賴清德說要用最高標準檢驗學倫問題，民進黨新北第一選區立委候選人何博文的學位被撤銷，賴卻不管不顧，還縱容陳俊宇競選團隊抹黑陳琬惠。

陳俊宇回應，陳琬惠先主動批評他的論文相似度高達43%，他為自證清白比對論文，發現相似度僅10%，一併比對陳琬惠論文時，發現引用比高達91%，才向鄉親揭露。

他說，每個候選人都應該接受檢視，他有幾分證據說幾分話，呼籲陳琬惠好好面對自己的學習成果，不要用司法混淆視聽。

無黨籍候選人林錦坤昨天到選委會索取文件，將發動罷免陳俊宇連署，他說，陳俊宇不幫民眾爭取計劃道路開通，卻在計劃道路「路頭」以低價買地，等將來國土計劃法實施放寬容積率，可降低土地開發成本，獲取暴利，這種人沒資格談清廉勤政愛鄉土。陳俊宇陣營對於罷免案表示，尊重林錦坤的自由。

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