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鍾小平、吳沛憶談「疫 」互槓 于美人批藍綠

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

台北市第5選區（萬華、北中正）立委選舉三腳督，國民黨候選人鍾小平昨欲展現藍營團結，送99朵玫瑰花慰勞北市黨部主委黃呂錦茹；民進黨候選人吳沛憶偕文化部前部長鄭麗君掃街，鎖定親子票；無黨籍候選人于美人勤跑基層，搶攻年輕人及藍營票倉。

鍾小平原本要送上99朵玫瑰花慰勞黃呂錦茹輔選辛勞，赴北市黨部卻撲空。鍾小平說，黃呂很幫忙拉票，未來還會找她站台。另外，于美人今年9月支持民進黨總統候選人賴清德，現在是「二綠一藍」選舉；支持吳沛憶就是投給萬華人最恨的衛福部前部長陳時中，「萬華人這口氣吞不下去，我要替萬華討公道」。

吳沛憶昨和鄭麗君等人掃街，她表示，疫情期間鍾小平放生萬華人，整天顧著上節目，口出惡言汙名化萬華，如今還在消費萬華疫情，很不道德。鍾小平三大爭議包括擔任議員不質詢、不提案；又太搖擺、投機，國民黨內不支持；又曾因違法收受政治獻金、涉入賄選案，皆判決有罪，不清廉。

于美人昨持續車掃，年輕人反應熱烈。她說，大家對民進黨執政失望，對鍾小平仇恨值高，現在是「2個女人的戰爭」，目標與藍軍一致，就是要把民進黨立委席次壓到最低。

于美人上周末辦晚會，韓市府前團隊王淺秋站台，于表示，現在國民黨支持者也相挺，「中正萬華市議員一個都不能少，多增加一個立委于美人就好」。

2024選舉 2024立委選舉 鍾小平 吳沛憶 于美人 2024北北基立委

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