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土城三峽、汐止、中和 新北3選區激戰 大咖拚場

聯合報／ 記者江婉儀李成蔭李定宇劉懿萱邱瑞杰／新北報導
蔡英文總統（右）昨陪同民進黨立委候選人吳崢（左）前往中和海山宮參香，蔡說，台灣在世界變局中找出機會，讓台灣愈來愈重要，要持續這成果。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）昨陪同民進黨立委候選人吳崢（左）前往中和海山宮參香，蔡說，台灣在世界變局中找出機會，讓台灣愈來愈重要，要持續這成果。記者黃義書／攝影

立法院前院長王金平（右）昨陪國民黨候選人前往中和福和宮上香，致詞說總統投三號侯友宜、立委投三號張智倫、三三得九政黨票投九號國民黨。記者陳正興／攝影
立法院前院長王金平（右）昨陪國民黨候選人前往中和福和宮上香，致詞說總統投三號侯友宜、立委投三號張智倫、三三得九政黨票投九號國民黨。記者陳正興／攝影

民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）日前陪同黨籍立委候選人邱臣遠（右）掃街拜票，一一和民眾握手致意。本報資料照片
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）日前陪同黨籍立委候選人邱臣遠（右）掃街拜票，一一和民眾握手致意。本報資料照片

選戰倒數，新北土城三峽、汐止七星區、中和選區廝殺激烈，綠營發揮執政優勢，府院黨大軍加大力道輔選，藍軍採取攻守兼備戰術，要讓選票極大化。選情變數多，林口淡水選區民進黨候選人何博文碩論被控抄襲，淡江大學撤銷學位，何表示，對學倫會結論感到遺憾，但尊重。

中和三腳督選情進入肉搏戰，國民黨張智倫、民進黨吳崢、民眾黨邱臣遠三強爭鬥。張智倫昨找立法院前院長王金平來加持，一行人連拜7間廟宇，周日將安排副總統候選人趙少康同台造勢，張也發揮會計師專業，在社群闡述財經、地方建設及青年政策。邱臣遠主打遠離藍綠惡鬥，持續在中和辦戶外開講、站路口及掃市場，近期將邀民眾黨總統候選人柯文哲同台催票。

吳崢邀請黨內大咖應援，蔡英文總統1個月到中和助攻2次，總統候選人賴清德8月31日以來造訪6次，吳崢每天清晨站路口爭取曝光，下周將邀立法院長游錫堃、副總統候選人蕭美琴拉抬聲勢。

蔡總統月初才到中和北聖宮，昨又到中和陪吳崢拜廟、助講，蔡一度拍拍吳崢說「選情還差一點點」，喊話要支持者幫忙拉票。蔡總統離開中和後轉往汐止一家寵物友善餐廳，為民進黨候選人賴品妤助選，贈送「戰貓鏟（貓砂鏟）」給賴，期勉她掃除汐止「惡勢力」。

賴的對手、國民黨廖先翔說，蔡總統送給賴品妤貓鏟，賴可能不會很開心，因為全民要剷除的就是掏空國家的新潮流，第一目標就是掏空台電的賴家。

土城三峽選區戰況也緊繃，綠營現任立委吳琪銘與藍營候選人林金結對決，吳琪銘昨天找來行政院前院長蘇貞昌站台加持，為選情加溫；林金結也持續拉攏民眾黨的力量，希望吸收納中間選票。

何博文的碩論遭國民黨指控抄襲，國民黨發言人楊智伃9月8日向淡江大學提出檢舉，校方昨低調證實，經專案審查會議決議撤銷何的法學碩士學位。何說，尊重淡江大學學倫會的決議，之前登記參選立委時，也未登錄該學經歷。林口淡水選區選情膠著，何博文碩論被撤銷，也為選情投下變數。

何的對手、國民黨立委候選人洪孟楷說，撤銷學位是相當嚴重處分，當事人如果避重就輕，不願面對問題及錯誤，是給社會大眾最錯誤示範。洪質疑，民進黨主席賴清德曾要求候選人簽學倫切結是不是簽假的？

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委

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