王鴻薇競選看板尺寸違規 北市府開罰要求改善
國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇競選總部看板遭人檢舉違規，台北市建管處表示，經派員勘查，確定看板規格超過規定尺寸，今天已開出罰單並要求改善。
台北市建築管理工程處指出，接獲檢舉國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇的競選總部懸掛看板違規，經26日派員勘查，發現設置看板尺寸超過標準，違反台北市競選廣告物管理自治條例規定，罰設置人新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
建管處表示，將通知看板設置人在收到公文的7天內改善，若逾期未改，將持續開罰。
民進黨台北市第3選區立委參選人謝佩芬召開記者會並透過媒體群組發布資料指出，接獲當地居民檢舉，王鴻薇競選總部未經申請擅自改建原建築，設置看板根本是巨型違建，且把鐵架懸掛在人行道，恐影響行人安全。
她說，北市府已認定看板違規，呼籲王鴻薇盡快處理會影響行人及行車安全的違建物，應做市民最好榜樣，且不要再雙標。
王鴻薇則在立法院國民黨團辦公室召開記者會時表示，設置看板地點為國民黨台北市黨部，北市建管處已開罰並要求改善，目前還未找到工人，後續將依相關規定盡快處理。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言