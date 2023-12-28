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王鴻薇競選看板尺寸違規 北市府開罰要求改善

中央社／ 台北28日電
國民黨立委候選人王鴻薇。聯合報系資料照片
國民黨立委候選人王鴻薇。聯合報系資料照片

國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇競選總部看板遭人檢舉違規，台北市建管處表示，經派員勘查，確定看板規格超過規定尺寸，今天已開出罰單並要求改善。

台北市建築管理工程處指出，接獲檢舉國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇的競選總部懸掛看板違規，經26日派員勘查，發現設置看板尺寸超過標準，違反台北市競選廣告物管理自治條例規定，罰設置人新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

建管處表示，將通知看板設置人在收到公文的7天內改善，若逾期未改，將持續開罰。

民進黨台北市第3選區立委參選人謝佩芬召開記者會並透過媒體群組發布資料指出，接獲當地居民檢舉，王鴻薇競選總部未經申請擅自改建原建築，設置看板根本是巨型違建，且把鐵架懸掛在人行道，恐影響行人安全。

她說，北市府已認定看板違規，呼籲王鴻薇盡快處理會影響行人及行車安全的違建物，應做市民最好榜樣，且不要再雙標。

王鴻薇則在立法院國民黨團辦公室召開記者會時表示，設置看板地點為國民黨台北市黨部，北市建管處已開罰並要求改善，目前還未找到工人，後續將依相關規定盡快處理。

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