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激戰區／台南四選區 李全教整合反綠 強攻林宜瑾

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市立委第四選區候選人，無黨籍李全教（左圖）與民進黨林宜瑾（右圖）。圖／聯合報系資料照片
台南市立委第四選區候選人，無黨籍李全教（左圖）與民進黨林宜瑾（右圖）。圖／聯合報系資料照片

民進黨力拚總統候選人賴清德本命區台南六席立委全壘打，但賴的「宿敵」、南市前議長李全教捲土重來，以無黨籍參選立委第四選區，對上賴的子弟兵林宜瑾。此選區票倉永康、新化區，去年市長選舉都是藍營小勝，以往綠大於藍的基本盤鬆動，李全教努力整合反綠勢力來勢洶洶，林宜瑾尋求連任壓力不小。

第四選區涵蓋永康、新化及新市區，選民結構以往大都是綠大於藍，下屆立委選舉雖有三人參選，仍聚焦在林宜瑾與李全教的對決。林宜瑾四年前從議員轉戰此區立委，得票率高達百分之五十九，僅在永康區輸掉六個里，去年台南市長選舉，在全市第一大票倉永康區，國民黨謝龍介的得票數竟比爭取連任的民進黨市長黃偉哲還多，李全教嗅到風向、毅然投入此選區挑戰林宜瑾。

林宜瑾為人海派不拘小節，連任廿多年市議員，也培養年輕幹部，她當選立委後倚重的幕僚朱正軒也順利接棒市議員，持續穩固基本盤。李全教廣結善緣，與民眾黨及民進黨非新系的人士關係良好，李當年當選議長後與賴清德互槓，此次選舉屢以賴清德與新潮流為攻擊目標，有隔山打牛氣勢。

永康、新市近年因南科外來人口移入，選民結構改變，搖擺票、空氣票不少，熟知該選區的操盤人士分析，林宜瑾身為賴清德嫡系，選情不免受到賴的選情影響；李全教則因總統大選藍白合破局，需拿捏爭取藍營、柯粉票源的尺度。

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