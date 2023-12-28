被爆違規蓋農舍 徐富癸妻：潑髒水

選戰倒數，國民黨行動中常會昨移師高雄市黨部召開，黨主席朱立倫為黨籍侯選人造勢，尋求高雄立委「破零」；民進黨副總統候選人蕭美琴走訪台東連趕4個行程，推介立委候選人賴坤成是民主運動開拓者；屏東縣民進黨立委候選人徐富癸遭新北市立委候選人林國春指控違規蓋農舍，徐妻駁斥是烏龍潑髒水；台東無黨籍立委候選人許瑞貴遭檢舉疑似賄選，服務處被檢調搜索，許喊冤無端亂栽贓。

國民黨行動中常會移師高雄，高雄8席立委候選人全到，黨主席朱立倫指唯一目標是政黨輪替，籲黨員「沒有自我、小我，只有大我，集中選票翻轉綠地，高雄很多席選將都在誤差範圍內，力求南票北補。他稍後參加黃柏霖及李眉蓁辦的座談會，有里長反映調查局在查里長兩岸交流，朱批，這不是中國介選，是民進黨透過司法欺負里長。

選戰倒數17天，高雄鳳山區選區陷激戰，小許智傑16歲的鍾易仲酸「許伯伯」不要年輕人跳科目三就狂抹紅，許智傑反譏鍾易仲「年輕人別幹壞事」，財產申報不實且愛說謊，雙方你來我往，火藥味十足。

屏東也戰火四射，外傳老埤農場將變更400公頃農地作光電案場，屏北立委候選人黃明賢昨偕內埔鄉民代和村長堅決反對，更喊話同選區立委鍾佳濱表態；鍾陣營回擊，是對手在大肆造謠，農業部則重申，未同意也不會同意變更作光電場。

屏南立委選舉綠營分裂，徐富癸與蘇孟淳激烈交鋒，民進黨屏東縣黨部昨抨擊蘇家才是派系利益集團；蘇陣營反批黨部沒把關，導致原提名人涉案陣前換將。國民黨新北市立委候選人林國春隔空砲打屏南徐富癸違規蓋農舍，徐妻駁斥是潑髒水。

民進黨副總統候選人蕭美琴昨在台東力推立委候選人賴坤成是民主運動開拓者，指賴常有創意點子，是會解決問題的人。另台東無黨籍立委候選人許瑞貴遭檢舉疑似賄選，檢調昨大動作搜索，許喊冤自己最窮，無端被栽贓，氣憤倒出紙箱內2塊錢選舉小物證明清白，台東地檢署表示，有掌握證據。

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