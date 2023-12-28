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嘉市掃街戰…侯友宜助張秀華 林昶佐挺王美惠

聯合報／ 記者魯永明李宗祐呂慧瑜黃于凡鄭惠仁莊曜聰／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜（前右二）昨天與嘉市立委候選人張秀華（前左二） 拜廟、掃街。記者魯永明／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（前右二）昨天與嘉市立委候選人張秀華（前左二） 拜廟、掃街。記者魯永明／攝影

立委選戰激烈，嘉市國民黨張秀華昨先獲總統候選人侯友宜陪掃街，晚間前總統馬英九、黨主席朱立倫大咖助講，對手民進黨王美惠由立委林昶佐陪掃街，周末還要辦造勢晚會。另，台南市議會國民黨團檢舉4選區民進黨林宜瑾涉藉捐助名義送衣服給團體違反選罷法；林宜瑾競總反批，此為藍營慣用司法檢舉作為恫嚇的手段。

侯友宜與嘉義市長黃敏惠、張秀華合體拜廟、車隊掃街，侯友宜指出，嘉市前瞻預算，現任立委爭取的是全國最少，相信張秀華做立委與侯友宜搭配，以後會受到更公平對待。馬英九、朱立倫推薦說，張熱情、認真、專業，就像黃敏惠。

嘉市民進黨立委候選人王美惠（前左）昨天與立委林昶佐（前右）一起車隊掃街。圖／王美惠競總提供
嘉市民進黨立委候選人王美惠（前左）昨天與立委林昶佐（前右）一起車隊掃街。圖／王美惠競總提供

王美惠由林昶佐車隊掃街，沿途吸引支持者走出來替她加油，林昶佐說，嘉市選出王美惠為地方爭取建設、爭取權利是市民幸福；王美惠也駁斥張秀華說，前瞻是競爭型補助、不是計畫性補助，中央鐵路高架化補助超過200億元。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝率黨籍議員林燕祝等人，拿著印有林宜瑾圖像、價格標籤630元的T恤，指8月間林宜瑾及議員兼林宜瑾競總總幹事朱正軒，假借捐助名義提供機構或團體服裝、活動用品，違反選罷法。

對此，朱正軒反擊說，因運動服印有他和立委的姓名而來檢舉，那件衣服的價值，連對手聘請工讀生1個小時的時薪都不到，藍營慣用司法檢舉來恫嚇立場不同的鄉親，這種伎倆已非常熟悉，會堅定心志。

南市2選區無黨籍陳昆和再批民進黨郭國文將中央、地方政府推動政策當政績，下戰書邀郭公開辯論；郭國文反嗆，陳總是抄襲當「收割機」，如提出新政見，很樂意在第3方見證下辯論。

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