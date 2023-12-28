聽新聞
test
0:00 / 0:00

論文交鋒 廖先翔：歡迎檢舉 賴品妤：就不客氣了

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
民進黨立委候選人賴品妤（右圖／賴品妤服務處提供）質疑對手國民黨立委候選人廖先翔（左圖／廖先翔提供）碩論「先上車後補票」，廖說完全符合政大論文規範，歡迎檢舉。
民進黨立委候選人賴品妤（右圖／賴品妤服務處提供）質疑對手國民黨立委候選人廖先翔（左圖／廖先翔提供）碩論「先上車後補票」，廖說完全符合政大論文規範，歡迎檢舉。

民進黨陣營質疑新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔碩論「有弊端」，民進黨立委候選人賴品妤昨天表示，既然廖說「歡迎對手向政大檢舉」，她就不客氣了，她將蒐集證據後舉發，維護學術的公平。廖回說「歡迎」，提到對手幾個月前就檢視他的論文，到選舉前才提出，非常明顯就是沒有問題。

民進黨不分區立委被提名人王義川25日在臉書貼文，指廖先翔碩論繳交初稿、訪談和口試時序有問題。廖先翔當天回應，論文寫作就是邊寫邊修，「歡迎對手向政大檢舉，民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是零」。

賴品妤昨和不分區立委被提名人沈伯洋開記者會，沈質疑廖的論文有兩大問題，2018年7月13日口試，7月7日完成訪談，但廖最晚申請口試日應為6月23日，最晚提交紙本日為7月6日，代表「先上車後補票」。

廖先翔的論文中，研究標的包含國民黨新北市議員陳儀君，陳也是廖的口試委員，沈質疑「陳儀君依據什麼資格擔任口委？」就算有資格，也沒有做到利益迴避。

賴品妤表示，廖先翔被揭露「與時間逆行」的論文詐欺疑雲，不願正面回應，一再轉移焦點，竟嗆說歡迎檢舉，那她就不客氣了，將蒐集證據後向政治大學社科院舉發。

廖先翔說，賴品妤曾主張「我的學歷關你屁事」，如今卻為了選舉利益，關心別人的學歷。他的論文完全符合政大論文規範，外部口試委員資格也經過政大學倫會審查，陳儀君在參與式預算的專業「Google就知道」，且當時他還不是議員，沒有私相授受問題，「民進黨挑戰台大失敗，又要派賴品妤挑戰政大嗎」？

廖先翔也表示，論文在繳交初稿的前後一定有修改，最後繳交的版本已經不知道是第幾版了，賴品妤說要向政大檢舉，「我只能說歡迎」。

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 廖先翔 賴品妤 王義川 沈伯洋

延伸閱讀

碩士論文交鋒 廖先翔：歡迎檢舉 賴品妤：就不客氣了

王義川助攻賴品妤 質疑廖先翔碩士論文 廖回應：烏賊戰

賴清德老家Google街景變了...掃地2人被打碼 他嗆綠：獨裁思想才有的做法

轟廖先翔控標案養助理抹黑 賴品妤：我當時還沒當立委

相關新聞

蕭美琴陪張美慧掃街 傅崐萁回防本命區

2024大選倒數，綠營進攻鐵藍區，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天回本命區花蓮，拉抬黨籍立委候選人張美慧；國民黨立委候選人傅...

北市1選區／吳思瑤、侯漢廷近距拜票 張斯綱攻天母

北市立委第一選區（士林、北投）3人對壘，民進黨候選人吳思瑤昨天合體同黨立委何志偉站路口拜票，無黨參選的侯漢廷在不到100...

論文交鋒 廖先翔：歡迎檢舉 賴品妤：就不客氣了

民進黨陣營質疑新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔碩論「有弊端」，民進黨立委候選人賴品妤昨天表示，既然廖說「歡迎對手向...

嘉市掃街戰…侯友宜助張秀華 林昶佐挺王美惠

立委選戰激烈，嘉市國民黨張秀華昨先獲總統候選人侯友宜陪掃街，晚間前總統馬英九、黨主席朱立倫大咖助講，對手民進黨王美惠由立...

被爆違規蓋農舍 徐富癸妻：潑髒水

選戰倒數，國民黨行動中常會昨移師高雄市黨部召開，黨主席朱立倫為黨籍侯選人造勢，尋求高雄立委「破零」；民進黨副總統候選人蕭...

綠營中市黨部街頭掛看板：投黃健豪就是支持韓國瑜

民進黨台中市黨部今天在北區進化路上高掛「我們不要失言、撕裂世代的立法委員」、「投黃健豪就是支持韓國瑜」的看板，而藍營立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。