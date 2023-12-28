論文交鋒 廖先翔：歡迎檢舉 賴品妤：就不客氣了
民進黨陣營質疑新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔碩論「有弊端」，民進黨立委候選人賴品妤昨天表示，既然廖說「歡迎對手向政大檢舉」，她就不客氣了，她將蒐集證據後舉發，維護學術的公平。廖回說「歡迎」，提到對手幾個月前就檢視他的論文，到選舉前才提出，非常明顯就是沒有問題。
民進黨不分區立委被提名人王義川25日在臉書貼文，指廖先翔碩論繳交初稿、訪談和口試時序有問題。廖先翔當天回應，論文寫作就是邊寫邊修，「歡迎對手向政大檢舉，民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是零」。
賴品妤昨和不分區立委被提名人沈伯洋開記者會，沈質疑廖的論文有兩大問題，2018年7月13日口試，7月7日完成訪談，但廖最晚申請口試日應為6月23日，最晚提交紙本日為7月6日，代表「先上車後補票」。
廖先翔的論文中，研究標的包含國民黨新北市議員陳儀君，陳也是廖的口試委員，沈質疑「陳儀君依據什麼資格擔任口委？」就算有資格，也沒有做到利益迴避。
賴品妤表示，廖先翔被揭露「與時間逆行」的論文詐欺疑雲，不願正面回應，一再轉移焦點，竟嗆說歡迎檢舉，那她就不客氣了，將蒐集證據後向政治大學社科院舉發。
廖先翔說，賴品妤曾主張「我的學歷關你屁事」，如今卻為了選舉利益，關心別人的學歷。他的論文完全符合政大論文規範，外部口試委員資格也經過政大學倫會審查，陳儀君在參與式預算的專業「Google就知道」，且當時他還不是議員，沒有私相授受問題，「民進黨挑戰台大失敗，又要派賴品妤挑戰政大嗎」？
廖先翔也表示，論文在繳交初稿的前後一定有修改，最後繳交的版本已經不知道是第幾版了，賴品妤說要向政大檢舉，「我只能說歡迎」。
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