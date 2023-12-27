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準公幼陳情教保員薪資低 張廖萬堅：已要求教部調高

中央社／ 台中27日電
來自全國各地的準公共幼兒園代表，今天向民進黨立委張廖萬堅陳情，盼給予教保員合理待遇。聯合新聞網資料照／記者劉柏均攝影
來自全國各地的準公共幼兒園代表，今天向民進黨立委張廖萬堅陳情，盼給予教保員合理待遇。聯合新聞網資料照／記者劉柏均攝影

來自全國各地的準公共幼兒園代表，今天向民進黨立委張廖萬堅陳情，盼給予教保員合理待遇；張廖萬堅說，要求113年啟動第3期準公幼機制前，教育部要調高準公幼教保員薪資待遇。

準公共幼兒園代表指出，隨著113年起基本工資調整至2萬7470元，準公共幼兒園教保員薪資原先僅3萬元，113年度配合軍公教調薪4%，每月增加1200元，相較於非營利幼兒園教保員的起薪，則是從3萬1060元成長至3萬8667元，準公幼的薪資明顯偏低。

張廖萬堅表示，教育部推動準公共幼兒園制度立意良善，讓符合各項條件的私立幼兒園加入準公共行列，家長每月只須繳交3000元費用，大幅減輕家長托育負擔；但民國107年推動至今，國內各項經濟情況改變，不論是基本工資或非營利幼兒園教保員的起薪都不斷調升，準公共幼兒園在收費固定情形下，難以幫教保員大幅度調整薪資。

張廖萬堅認為，政府近年調整全國3000多名非營利幼兒園教保員的起薪，吸引更多優秀人才投入幼教行列，也應一併重視有1萬7000多名教保員的準公幼，避免因為薪資落差過大，導致準公幼教保員流動頻繁，損及托育品質，也可能影響家長及幼兒權益。

針對準公幼教保員調薪議題，張廖萬堅說，已於今年4月幼教公聽會上瞭解情形，並持續向教育部反映，也於審查明年度預算時提出決議，要求113年啟動第3期準公幼機制前，教育部要調高準公幼教保員薪資待遇。

全國準公共幼兒園的代表召集人王超敏表示，政府應提升教保員合理薪資每月3萬8000元，不但能提升整體教保環境與品質，並為學前教育的幼兒提供更佳照護，且留得住優秀專業的教保員。

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