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台中立委選舉電視政見發表會 113年1/3起播放

中央社／ 台中27日電

總統及立委選舉將於明年1月13日投票，台中市選舉委員會今天表示，立委參選人公辦電視政見發表會將於明年1月3日到7日透過全市5家有線電視頻道播出，也同步於YouTube影音平台播放。

第16任總統副總統及第11屆立委選舉將於明年1月13日舉行，台中市選委會上午召開記者會，由選委會主任委員黃崇典說明年立委選舉公辦電視政見會播放時間及選舉投票日注意事項。

黃崇典表示，台中市立委選舉8個選區共有34人參選，將選出8席立委，其中參選人數最多的是第5選區（北屯、北區）的8人，最少的是第8選區（豐原、新社、東勢、石岡、和平）的2人，全市將設置1902個投開票所，比上屆選舉增加53個。

黃崇典指出，到11月底止，台中市立委選舉人數229萬2938人，比4年前增加約7萬5000人；總統副總統選舉人數232萬9294人，也增加7萬多人，選舉人數目前還在公告預覽中，待最後確認。

在立委選舉公辦電視政見發表會部分，黃崇典說，採事先預錄方式，將於明年1月3日到5日完成錄影，並於1月7日前在全市5家有線電視頻道，包括台灣佳光、大屯有線、豐盟有線、大台中數位、群健有線播出，並同步於台中市選委會YouTube影音平台播放。

黃崇典表示，這次公辦電視政見發表會根據參選人意願調查結果，其中第1、第2、第3、第7選區採辯論方式進行；而第4、第5、第6、第8選區則採政見發表方式，每人發表政見時間為20分鐘。

至於辯論程序，黃崇典說，先由主持人說明辯論規則，接著各參選人分別進行10分鐘政見申論，再由2名公正人士分別向參選人發問，每人回答5分鐘，最後再由每人進行5分鐘結論。

2024選舉 2024立委選舉

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