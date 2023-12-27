影／陳時中陪王閔生掃市場 藍支持者比OK「侯康配凍蒜」

繼昨晚台北市長蔣萬安陪同國民黨立委候選人賴士葆拜票，對手民進黨立委候選人王閔生今在民進黨北市競總主委陳時中、黨部主委張茂楠陪同下到景美市場拜票，王表示，希望藉由陳的高人氣拉抬自身選情，接下來進入衝刺目前也有邀集其他黨內大咖幫忙站台。

今天三人共同到景美市場拜票，沿途攤商相當熱情，也有民眾上前索要合照，市場拜完票後幾人也到景美集應廟參拜。但由於文山區選民結構過去皆為藍大於綠有不少藍營支持者，甚至有藍營支持者高喊「3號侯康配凍蒜」，場面相當尷尬。

陳時中表示，文山區選情目前非常緊繃，王閔生爭取萬隆變電所地下化給在地民眾很好的願景，相信王進入國會定能為在地服務，能給民眾更好生活空間。王也說，他一直都稱陳是台北市吉祥物希望藉由陳高人氣，在關鍵時刻拉抬他一把，贏得勝選，

王閔生說，文山、南中正一直以來都是民進黨艱困選區，但這段日子走下來，明顯感受到選民對於他三屆議員肯定，除了今天找陳時中來幫忙，接下來也會找黨籍正副總統候選人賴清德、蕭美琴，行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁邀請幫忙輔選，拉抬他的聲勢。

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