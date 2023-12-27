快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

2台人大戰3美國人！酒醉打翻碗盤 北市知名清粥小菜店內爆衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳時中陪王閔生掃市場 藍支持者比OK「侯康配凍蒜」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市競總主委陳時中今陪同民進黨立委候選人王閔生前往景美市場掃街拜票，卻遇到藍營支持者亂入高喊「3號侯康配凍蒜」，場面相當尷尬。記者洪子凱／攝影
民進黨北市競總主委陳時中今陪同民進黨立委候選人王閔生前往景美市場掃街拜票，卻遇到藍營支持者亂入高喊「3號侯康配凍蒜」，場面相當尷尬。記者洪子凱／攝影

繼昨晚台北市長蔣萬安陪同國民黨立委候選人賴士葆拜票，對手民進黨立委候選人王閔生今在民進黨北市競總主委陳時中、黨部主委張茂楠陪同下到景美市場拜票，王表示，希望藉由陳的高人氣拉抬自身選情，接下來進入衝刺目前也有邀集其他黨內大咖幫忙站台。

今天三人共同到景美市場拜票，沿途攤商相當熱情，也有民眾上前索要合照，市場拜完票後幾人也到景美集應廟參拜。但由於文山區選民結構過去皆為藍大於綠有不少藍營支持者，甚至有藍營支持者高喊「3號侯康配凍蒜」，場面相當尷尬。

陳時中表示，文山區選情目前非常緊繃，王閔生爭取萬隆變電所地下化給在地民眾很好的願景，相信王進入國會定能為在地服務，能給民眾更好生活空間。王也說，他一直都稱陳是台北市吉祥物希望藉由陳高人氣，在關鍵時刻拉抬他一把，贏得勝選，

王閔生說，文山、南中正一直以來都是民進黨艱困選區，但這段日子走下來，明顯感受到選民對於他三屆議員肯定，除了今天找陳時中來幫忙，接下來也會找黨籍正副總統候選人賴清德、蕭美琴，行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁邀請幫忙輔選，拉抬他的聲勢。

2024選舉 2024立委選舉 陳時中 侯康配

延伸閱讀

國民黨凱道造勢破8萬人？陳時中酸：有2萬就不錯了

提賴清德工寮爭議 陳時中：當醫生賺錢整修老家很過分？

蕭美琴認民進黨不夠好 陳時中：還是做得比其他政黨好

賴清德老家公益信託「拆彈成功」？ 王世堅：這根本不是炸彈

相關新聞

影／陳時中陪王閔生掃市場 藍支持者比OK「侯康配凍蒜」

繼昨晚台北市長蔣萬安陪同國民黨立委候選人賴士葆拜票，對手民進黨立委候選人王閔生今在民進黨北市競總主委陳時中、黨部主委張茂...

影／潘孟安愛將被控擁違建農舍 徐富癸妻駁：烏龍潑髒水

國民黨新北市立委候選人林國春今早開記者會指民進黨屏南立委選人徐富癸違規蓋「農舍」，徐富癸太太張靜玲駁斥是烏龍潑髒水，她說...

公糧收購價凍漲12年 丁學忠喊漲：每公斤調6元、增加收購量

國民黨雲林縣第一選區立委候選人丁學忠今天指出，公糧收購價格凍漲12年，農民面臨近年人工、肥料及農業資材等栽種成本上漲，有...

林國春控：潘孟安子弟兵徐富癸違法蓋農舍

國民黨新北市板橋區（板西）立委候選人林國春今開記者會指控，屏東第2立委選區（屏南）民進黨立委候選人、前屏東縣長潘孟安子弟...

鄭正鈐告她指搶救低迷選情捏造事實 林志潔：啼笑皆非

爭取連任的國民黨立委候選人鄭正鈐因認為對手林志潔在托嬰中心嬰兒燙傷事件，指他與業者有關的內容不實，昨委請律師到新竹地檢署...

全台輔選獨缺王世堅？何志偉：我該努力的地方 我都在努力

2024立委選戰倒數17天，民進黨立委候選人吳思瑤今天邀請立院同事、士北戰友何志偉，與她在承德路合體拜票，高舉「何志偉挺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。