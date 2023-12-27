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掏錢贊助摸彩 中六選區藍綠互控涉賄

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲曾健祐／台中報導
台中市立委第六選區候選人，國民黨羅廷瑋（左圖）與民進黨江肇國（右圖）。圖／聯合報系資料照片
台中市立委第六選區候選人，國民黨羅廷瑋（左圖）與民進黨江肇國（右圖）。圖／聯合報系資料照片

選戰激烈，民進黨台中市黨部昨指控國民黨中六選區立委候選人羅廷瑋，9月出席南區合作里中秋晚會，現場「借2000元現金」提供摸彩，質疑涉及賄選。羅廷瑋反駁「烏龍爆料」，他往年都有贊助，民進黨籍對手江肇國9月到東南區福興宮也贊助1000元現金摸彩。江肇國回應，他應邀代為抽獎，沒提供摸彩現金，歡迎去提告。

台中地檢署表示，不針對單一候選人指控回應，檢方只要收到不法情資都會依法偵辦，歡迎民眾檢具事證檢舉。法界表示，候選人提供禮品，但無法保證誰抽到、中獎者是否具投票資格，通常難構成賄選。

選舉常見的「炒米粉」，也變得「杯弓蛇影」。2020年大選，中二選區顏寬恒造勢場支持者請吃炒米粉，導致里長、里民多人遭約談；本月中嘉義竹崎造勢有村長供應炒米粉，遭檢舉涉賄，還被帶到調查站偵訊。基層表示，雖然法務部強調炒米粉、貢丸湯不違法，但大家心裡毛毛的，餐盒不敢供應，粽子也縮小變成「迷你粽」。

李天生說，羅廷瑋團隊主任、十甲里長林昑照，10月28日在東區干城重陽敬老活動現場，拿現金供摸彩，致詞高喊「支持羅廷瑋」；羅本人9月22日背著競選背板，在南區合作里中秋晚會，現場借2000元供摸彩。

羅廷瑋反駁，往年都有贊助合作里活動，十甲里長也聲明是里長個人贊助，都與選舉無關。羅也出示錄影畫面，指控江肇國首次到福興宮活動，就贊助現金1000元，過去沒有贊助前例，這樣才涉及賄選，民進黨不要雙重標準。

江肇國說，他到福興宮沒有贊助現金摸彩，而是代抽廟宇紅包，跟羅提供紅包摸彩完全不同；如果羅拍到影片，建議去檢舉，他會向檢察官說明。

法界認為，選前互控摸彩提供禮金、禮品涉賄，關鍵在於當事人有無行賄的主觀意思表示，收受人也有收賄認知；例如候選人致贈1、2樣禮品，無法保證誰抽到、抽到人是否具備投票資格，通常難構成賄選。

法界表示，若以人人有獎方式贈送禮品，外部還貼名字等，就具一定嫌疑；檢方查辦時，也會視贈禮行為是否行之有年，若到了選前才送，就有一定爭議。

2024選舉 2024立委選舉

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