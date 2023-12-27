賄選檢舉獎金 尚文凱出百萬 陳玉珍喊千萬

2024大選逼近，金門立委選戰「雙姝」競爭激烈，拚連任的國民黨立委陳玉珍昨成立競選總部，前縣長陳水在、李氏宗親會理事長李金贊助陣，強調這是當地首次「陳李」合作。民眾黨候選人尚文凱昨表示，提供100萬做為賄選起訴定案檢舉獎金，陳玉珍喊願意加碼1千萬元檢舉獎金，兩人都說支持乾淨選舉不賄選。

陳玉珍力拚三連霸，昨成立競總，沒有鋪張造勢，只安排簡單祈福儀式，競總榮譽主委陳水在、競總主委李金贊、國民黨金門縣黨部主委吳興邦等人出席。

陳玉珍表示，最近金門天氣冷颼颼，不忍心讓鄉親受寒風凜冽之苦，也不願勞師動眾，她提到，從政至今邁入第22個年頭，懷著感恩的心，一步一腳印為鄉親服務。

李金贊說，此次立委選舉，沒有李氏子弟參選，跳脫宗親對決戲碼，回歸政黨競爭，他出任陳玉珍總部主委，「陳李合作」創金門首例，別具意義。媒體詢問金門縣長陳福海挺民眾黨候選人尚文凱，是否意味陳氏分裂，陳水在澄清，陳福海是個人支持，不能代表陳姓宗親。

金門縣長陳福海（右二）昨陪民眾黨立委候選人尚文凱（左二）到西園一帶拜票。圖／讀者提供

商品推薦