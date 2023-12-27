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雲林立委政見會 劉建國、邱良閱攻防鐵路高架

聯合報／ 記者陳雅玲吳淑玲謝進盛魯永明李文德／連線報導
雲林縣選委會昨天舉辦區域立委政見發表錄影，左圖為第二選區民進黨劉建國，右圖為國民黨邱良閱。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣選委會昨天舉辦區域立委政見發表錄影，左圖為第二選區民進黨劉建國，右圖為國民黨邱良閱。記者陳雅玲／翻攝

選舉倒數立委候選人砲火交鋒，雲林公辦電視政見發表會昨登場，第2選區現任劉建國邱良閱互攻斗六鐵路高架化議題，第1選區現任蘇治芬說，縣政都依循她當縣長打下的基礎，丁學忠則喊立委要換新。另，南市第2選區現任郭國文批對手陳昆和收割他政績當政見，陳競總則喊話今天公開辯論，郭陣營回應「沒收到邀約」。

雲林立委政見發表會上午先進行2選區，民進黨劉建國提出升醫療照護城市、顧孩子教育優先等7大政見，也說鐵路高架化當年是他爭取到第1筆可行性評估經費，卻遭抹黑；國民黨邱良閱質疑，劉建國選縣長時喊鐵路高架化當政見，後來呢？他當選一定用心做，也會努力包括公糧收購價格、西螺果菜市場重建等。

雲林1選區下午政見發表，6候選人1人缺席，民進黨蘇治芬細數馬光有機園區、生質能中心等政見，也說目前縣政都依循她縣長任內建構的基礎在做；國民黨丁學忠指出，縣長張麗善還要兼任立委工作向中央爭取經費與建設，他會在立院當縣府後盾，透過選舉換新立委。

台南立委第2選區民進黨候選人郭國文（中）昨指控對手無黨籍陳昆和「盜版政見」。記者吳淑玲／攝影
台南立委第2選區民進黨候選人郭國文（中）昨指控對手無黨籍陳昆和「盜版政見」。記者吳淑玲／攝影

南市第2選區民進黨郭國文與副議長林志展等人指控無黨陳昆和「假政見真收割」，例如爭取捷運深綠線，陳抨擊完又列為自己政見，另曾反對善化火車站擴建卻納入文宣等，抄襲政績。

台南市立委第2選區無黨候選人陳昆和（中）昨天在官田區掃街拜票，爭取支持。圖／陳昆和競總提供
台南市立委第2選區無黨候選人陳昆和（中）昨天在官田區掃街拜票，爭取支持。圖／陳昆和競總提供

陳昆和競總駁斥，郭國文提出的主張都跟在陳昆和後面，應檢視的是郭擔任5年立委，如果有心要做，早就起步了，這麼做只是讓人更加了解5年來沒有問政表現，快投票了才臨時抱佛腳。

此外，高雄第6選區民進黨黃捷昨到台南，與第6選區同黨王定宇一起騎電動機車掃街，指出高雄、台南「我們一席都不能少」。

嘉市立委藍綠激戰，國民黨總統候選人侯友宜今到嘉市車隊掃街，藍營晚間在九華山地藏庵辦廟口開講；民進黨王美惠周六晚將在公明路與啟明路口辦造勢晚會。

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