助選傳糾紛 國民黨告黃捷妨害自由
立委選戰白熱化、候選人捉對廝殺，高雄6選區國民黨候選人陳美雅昨指控，對手民進黨黃捷前晚看到陳的工讀生發送糖果不僅咆哮，助理還搶糖果，國民黨也對黃提告妨害自由，黃捷指是「不實指控」，會捍衛權益和名譽；屏東2選區立委候選人蘇孟淳到東港東隆宮發誓不賄選，並向對手徐富癸喊話「勿說一套做一套」，徐陣營反諷蘇父涉貪，反賄要說到做到。
陳美雅表示，前晚文化中心辦活動，黃捷助理穿競選背心發送文宣小物，她的工讀生未穿背心、也未放競選文宣，卻被黃捷及其助理攔阻，並強力拿取、檢查，讓工讀生備受驚嚇。
國民黨市黨部也譴責黃及助理的行為，昨到地檢署告發黃捷「妨害自由」，強調要為無辜受害工作夥伴討回公道。
黃捷回應，堅持陽光、正面選舉，前晚紙風車劇團活動，陳美雅未全程參與，反看圖說故事栽贓抹黑，還在記者會做不實指控，令人遺憾，必要時會採取法律行動，捍衛名譽跟權益。
同選區郭倍宏競總表示，不介入對方糾紛，但文化中心過往從未借用做選舉活動，呼籲市府選舉過程保持行政中立。
屏2選區民進黨立委候選人徐富癸等人日前成立反賄抓鬼部隊，蘇孟淳昨也到東港東隆宮，向王爺公發誓絕不賄選並向對手喊話「不要說一套做一套，還給鄉親乾淨、純樸、公平的選舉」。
蘇孟淳說，東隆宮很靈驗，此次宣誓內容包含不賄選、不接受公家行政資源為特定候選人宣傳、賄賂意圖達到綁樁的目的，及其他違反法律行為，並建議其他候選人可自行前往，向神明表達不賄選決心。若發現候選人利用公家行政資源打選戰，要勇於檢舉。
徐富癸競總表示，立委蘇震清2019年同樣在東隆宮發誓，若涉及貪汙不法就退出政壇，2020年卻爆發索賄貪汙案遭判10年重刑，但迄今還推出政三代要延續政治香火。
徐陣營指，已成立反賄捉鬼大隊，對手願意加入行列樂觀其成，但請蘇陣營務必說到做到，付諸行動。
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