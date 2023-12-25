自己忙選舉也到台中陪車掃 陳亭妃：力保莊競程這席

選戰倒數，尋求連任的民進黨台南市立委陳亭妃，今天特別到台中市，陪同黨籍立委莊競程車隊掃街，她表示，這4年看到莊競程努力與用心，一定要保住這席優質立委。

本身也正忙著選舉的陳亭妃，傍晚時到台中市陪同民進黨第5選區（北區、北屯）立委參選人莊競程，站上宣傳車穿梭大街小巷拜票。

陳亭妃在出發前接受媒體聯訪表示，她一早就到嘉義輔選，然後回到自己台南選區跑行程，接著到台中，分別幫民進黨第6選區（中、西、東、南區）立委參選人江肇國，以及莊競程拜票，大家只有1個目標，就是民進黨一定要過半，他們都是很關鍵的1席。

陳亭妃肯定莊競程是醫學工程背景非常深厚的專業立委，推動如何讓老人更加健康，如何幫年輕人減輕壓力，讓幼兒快樂成長，是未來要做的很重要區塊，也就是長照3.0的區塊。

由於莊競程在立法院的座位就在陳亭妃隔壁，陳亭妃說，這4年來看到莊競程的努力與用心，讓她覺得非常驕傲，莊競程推動長照的用心，大家都看得到，她可以掛保證，莊競程是最優質立委，一定要保住這1席。

莊競程指出，第5選區選情相當緊繃，是五五波，他公開要求對手出來辯論，就是希望可以讓北北屯選民可以看得到真相、聽得到真相，做出1個正確選擇，讓他的醫學工程專業，可以繼續在立法院推動更多健康醫療法案，守護長輩健康，減低年輕人壓力。

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