謝志忠宣傳車新社墜邊坡駕駛送醫 暫停選舉行程

民進黨台中市第8選區立委參選人謝志忠的宣傳車今天在台中市新社區會車時，不慎滑落邊坡導致車輛向右側翻，駕駛魏姓男子身上多處擦挫傷送醫，謝志忠宣布下午暫停選舉行程。

台中市警方說明，上午近11時，魏姓男子（37歲）駕駛謝志忠的宣傳車沿新社區美林路往台21線方向行駛，賴姓男子（49歲）駕駛的營業小客車沿美林路往台中市福民國小方向行駛，雙方於美林路會車。

警方表示，會車後，魏姓駕駛不慎滑落邊坡約10公尺處後向右側翻，魏男一度受困車內，經拉出脫困後，身上多處擦挫傷，送往東勢農民醫院就醫。賴男酒測無飲酒，魏男因送醫院，由醫院抽血檢測。肇事原因，待進一步鑑定釐清。

謝志忠指出，人員平安最重要，目前此宣傳車駕駛身上多處擦傷、意識清楚，將會盡力提供最好醫療資源給傷者，下午除將前往醫院探視傷者，也將暫停下午的選舉行程。

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