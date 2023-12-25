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藍綠新北新店搶年輕票 掃市場比人氣

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
立委羅明才昨邀請「最美主持人」高雄立委候選人李明璇一同掃街拜票，沿途受到不少攤商及民眾熱情歡迎。記者李成蔭／攝影
立委羅明才昨邀請「最美主持人」高雄立委候選人李明璇一同掃街拜票，沿途受到不少攤商及民眾熱情歡迎。記者李成蔭／攝影

國民黨新北新店區立委羅明才拚八連霸，連任一役對上民進黨八年級女將曾柏瑜，羅明才近日邀藍軍新生代李明璇徐巧芯助陣，搶攻青年選票。曾柏瑜到惠國市場拜票，火力全開酸對手，質疑羅明才若真心要提攜青年世代，應接受初選機制，而非久占立委位子，選舉才找青年世代站台，是想要年輕票而非真心挺年輕人，硝煙味四起。

地方藍營人士指出，羅明才是在地資深立委，服務相當到位，羅只是出道早，還不算老，處事親民也有政績。羅明才昨早有多名里長、青年團隊，及國民黨高雄前鎮小港選區立委候選人李明璇陪同赴建國市場掃街，沿途受到攤商熱情迎接，展現人氣。

羅明才日前也找台北立委候選人徐巧芯一同在大坪林捷運站路口拜票，展現搶攻年輕選票企圖心。羅說，徐巧芯是「流量王」，能為他增添空戰聲量，李明璇是國民黨最美代言人，徐、李選區一北一南，南北相互合作，盼爭取更多選民認同。

民進黨立委候選人曾柏瑜昨在新店店市場掃街，受攤商熱情支持。圖／取自曾柏瑜臉書
民進黨立委候選人曾柏瑜昨在新店店市場掃街，受攤商熱情支持。圖／取自曾柏瑜臉書

曾柏瑜昨天也鎖定市場拉票，安排到新店惠國市場、新店市場，選民和她親切互動，曾柏瑜表示，參選以來已到惠國市場超過4回，選情愈跑愈熱，有信心能翻轉新店。

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