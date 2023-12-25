扮耶老、辦晚會 雲嘉南選戰增添歡樂

立委投票倒數，雲嘉南候選人周末紛紛催票，國民黨不分區提名人韓國瑜昨替南市1選區周宏昌站台，對手魏耀乾也成立競選總部，都吸引大批支持者；雲林1選區陳俊龍成立競總、丁學忠成立台西後援會，兩人父親皆出面站台，另，嘉縣多名候選人不約而同應景耶誕節，發糖果同樂，降低競選緊繃氣氛。

南市第1選區6名候選人，國民黨周宏昌、無黨前立委魏耀乾等人都力抗民進黨賴惠員連任，魏耀乾上午在新營成立競選總部，包括前台南縣長蘇煥智、前立委許忠信等人出席，推薦魏是政治前輩、可勝任立委職務。

韓國瑜昨晚到新營參加周宏昌舉行的耶誕聯歡晚會，韓說，拜託鄉親2024一起下架民進黨。

丁學忠、陳俊龍 老父助陣

雲林1選區國民黨丁學忠回故鄉成立台西後援會，縣長張麗善等相挺，丁父丁耀林說，丁母王麗鶴臨終前交代，報答當初台西人支持讓她當選議員的恩情，才答應兒子參選；同選區無黨4屆議員陳俊龍成立競總，議會民意政團7名議員到場，父親也是雲林前議長陳清秀說，外界謠傳他兒子是拿了錢才出來選，發誓「如有拿對手任一人的錢將絕子絕孫！」參政秉持勤苦清白。

嘉義縣立委第1選區候選人民進黨蔡易餘（後排右）昨扮成耶誕老人，到水上鄉參加活動與選民同樂。圖／蔡易餘競選辦公室提供

嘉縣兩個選區候選人相當應景，2選區民進黨陳冠廷頭戴麋鹿裝飾，到民雄福權村分送糖果，無黨林國慶也扮耶誕老人沿街發糖果；1選區民進黨蔡易餘同樣扮耶誕老人，到水上鄉參加活動與選民同樂，國民黨詹琬蓁頭戴麋鹿髮箍，發送糖果。

嘉市立委候選人張秀華為修緣願幼院的院童實現耶誕禮物，將行李箱送給17歲女高中生；民進黨王美惠持續按戶掃街拜訪，爭取鄉親的支持。

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