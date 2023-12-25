扮耶老、辦晚會 雲嘉南選戰增添歡樂
立委投票倒數，雲嘉南候選人周末紛紛催票，國民黨不分區提名人韓國瑜昨替南市1選區周宏昌站台，對手魏耀乾也成立競選總部，都吸引大批支持者；雲林1選區陳俊龍成立競總、丁學忠成立台西後援會，兩人父親皆出面站台，另，嘉縣多名候選人不約而同應景耶誕節，發糖果同樂，降低競選緊繃氣氛。
南市第1選區6名候選人，國民黨周宏昌、無黨前立委魏耀乾等人都力抗民進黨賴惠員連任，魏耀乾上午在新營成立競選總部，包括前台南縣長蘇煥智、前立委許忠信等人出席，推薦魏是政治前輩、可勝任立委職務。
韓國瑜昨晚到新營參加周宏昌舉行的耶誕聯歡晚會，韓說，拜託鄉親2024一起下架民進黨。
丁學忠、陳俊龍 老父助陣
雲林1選區國民黨丁學忠回故鄉成立台西後援會，縣長張麗善等相挺，丁父丁耀林說，丁母王麗鶴臨終前交代，報答當初台西人支持讓她當選議員的恩情，才答應兒子參選；同選區無黨4屆議員陳俊龍成立競總，議會民意政團7名議員到場，父親也是雲林前議長陳清秀說，外界謠傳他兒子是拿了錢才出來選，發誓「如有拿對手任一人的錢將絕子絕孫！」參政秉持勤苦清白。
嘉縣兩個選區候選人相當應景，2選區民進黨陳冠廷頭戴麋鹿裝飾，到民雄福權村分送糖果，無黨林國慶也扮耶誕老人沿街發糖果；1選區民進黨蔡易餘同樣扮耶誕老人，到水上鄉參加活動與選民同樂，國民黨詹琬蓁頭戴麋鹿髮箍，發送糖果。
嘉市立委候選人張秀華為修緣願幼院的院童實現耶誕禮物，將行李箱送給17歲女高中生；民進黨王美惠持續按戶掃街拜訪，爭取鄉親的支持。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言