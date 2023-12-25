北市拚場搶票 藍綠大咖助攻

藍綠選前周末輔選紛紛打大咖牌。台北市長蔣萬安昨陪士林大同候選人游淑慧直攻最綠票倉社子市場拜票，並到三腳督激戰區士林北投陪張斯綱掃市場；台中市長盧秀燕昨也北上陪大安區羅智強、港湖區李彥秀掃街。至於民進黨昨打院長牌，行政院長陳建仁與中正萬華候選人吳沛憶出席耶誕活動，搶攻親子票。

2024選戰倒數19天，蔣萬安昨一早到士林最綠鐵票區社子市場陪游淑慧拜票，現場民眾排隊搶著要跟蔣萬安握手拍照，相當熱情，蔣萬安說，社子地區去年選舉他來的時候，就看到許多民眾、攤商期待未來有所改變。「沒有什麼是永遠的艱困選區，每一個選區都有機會翻轉」。

蔣也到士東市場幫張斯綱造勢，對於無黨參選的議員侯漢廷前天到高雄參加民眾黨總統候選人柯文哲的造勢場，被解讀爭取白營支持，張斯綱昨也喊話在野支持者，表示選票要集中，明年才能政黨輪替、國民黨國會過半。

台中市長盧秀燕（左三）昨天北上輔選呼籲支持者，總統、政黨票要集中支持國民黨，國家才有救，人民才有依靠力量。記者洪子凱／攝影

台中市長盧秀燕昨也陪羅智強、李彥秀拜票，盧秀燕喊出在野一定要集中力量，籲「強大國民黨才能夠對付民進黨」，盧表示，這次國民黨很有機會贏得勝利，接下來除了假日還會利用平日晚上盡力輔選，這段時間雖重感冒，但仍全國跑透透，但為人民、國家，她心甘情願、也是責任，要讓國家更好。

行政院長陳建仁（後排右二）、現任立委林昶佐（後排左二）、民進黨中正萬華立委候選人吳沛憶（後排右一）與現場親子合照。記者鍾維軒／攝影

昨天是耶誕節平安夜，行政院長陳建仁則是陪同民進黨中正萬華區候選人吳沛憶出席耶誕親子活動，陳建仁致詞不忘拉票，表示政府都在思考如何協助家長減輕負擔，不僅中央地方攜手設置公托、私托以及育兒津貼等，私大每年也將補助3萬5000元，目的是從0至6歲進步為0至22歲，國家一起負擔。

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