桃園第5選區 藍綠白都說要選對人

立委呂玉玲推出宣傳影片，喊出「你們好，我就好」。圖／翻攝自呂玉玲臉書粉絲團 民眾黨總統候選人柯文哲（左二）昨到平鎮、龍潭替自家立委候選人賴香伶（右二）催票。記者翁唯真／攝影

桃園市立委第五選區選情升溫，國民黨立委呂玉玲臉書推出新影片，向選民柔性喊話「你們好，我就好」，但挑戰者來勢洶洶，民進黨候選人劉仁照緊咬龍潭科學園區三期開發與台積電議題，暗諷呂阻擋預算趕走台積電，民眾黨賴香伶也在總統候選人柯文哲陪同下深入傳統市場掃街；地方觀察藍綠拚鬥激烈，白色力量也在急起直追，勝負還很難說。

劉仁照昨天下午在龍潭舉辦問政說明會，雖未直接點名呂玉玲，但意有所指強調平鎮、龍潭需要能夠建設家鄉的立委，不是在中央阻擋預算、在地方把台積電趕走的人；立院龍頭游錫堃、行政院副院長鄭文燦昨南下助選，除了強調民主自由的重要性，也提到地方建設發展「選對人很重要」。

呂玉玲臉書發布最新文宣，以女性為出發點，向選民柔性喊話「你們好，我就好」，強調會用最堅韌溫柔的力量守護家鄉；針對綠營暗諷批評，她強力回擊「不要用選舉話術抹黑」，指國科會決定台積電來不來桃園開發是中央職權，鄭文燦身為行政院副院長，難道會不知道？還將中央職權甩鍋民代。

呂玉玲也說，國防部長邱國正也說過沒人阻擋國防預算，關於龍科三期，國發會跟科管局都會繼續發展，也歡迎各科技產業進駐發展，並未不推動。居民成立的自救會已解決問題並解散，是民進黨市議員張肇良跟他岳母又成立另一個自救會持續炒作議題，做錯事還甩鍋給前一個自救會。

地方人士觀察，呂玉玲雖有現任優勢，但龍科三期議題可能具有一定的影響力，需要審慎觀察；而劉仁照有綠營大咖頻繁下鄉加持，藍綠拚鬥激烈；至於賴香伶近日連續有正副總統候選人及黨內明星拉抬，且賴選過市長，有一定的能見度，這場戰役的勝負，恐怕要看中間選民的選票流向。

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