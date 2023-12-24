台中五選區／盧秀燕本命區 藍綠五五波
台中市立委第五選區八人登記參選，主要選將藍綠對決，民進黨現任立委莊競程對上國民黨候選人黃健豪，兩人同屬年輕世代，但黃健豪比莊競程年輕七歲，莊競程有舅舅、五連霸議員曾朝榮相挺，黃健豪是台中市長盧秀燕「欽點」的接棒人，雙方激戰五五波。
中五選區包含北區、北屯區，原本是藍營大票倉，莊競程二○二○年首次參選，以新人之姿挑戰國民黨老將沈智慧，在蔡英文總統高得票帶動下，以二個百分點、五二七二票之差勝選。
政壇認為，莊競程勝選，除年輕與學經歷不錯，加上曾朝榮輔選有功，讓選民埋單；莊就職後勤跑基層，疫情期間透過分送防疫物資打入社區，贏得中間、年輕選民支持。面對藍營來勢洶洶，當初推薦他參選的前市長林佳龍說，要把中間選民催出來投票拚勝選。
卅五歲黃健豪是北屯區兩任議員，比莊競程年輕七歲，政大法律系學歷加上市議員歷練，同樣贏得選民支持，黃被盧秀燕欽點參選，除勤跑基層，國民黨在北區、北屯區六席議員相挺，力拚勝選。
盧秀燕當選市長後，未忽略經營中五本命區，盧擔任黃競總主委，逢人就說「看到健豪就等於看到我」，出借操盤大將給黃，等於盧秀燕自己在選，給對手帶來不小壓力。
選戰藍綠白三腳督，大環境風向與二○二○年迥異，北屯發展迅速，這次選舉人數增加兩萬多人，約占北屯選舉人數八％，以新購屋與移居的年輕世代居多，這群人對房屋政策敏感，對幼兒政策關心，有公托公幼需求，將成選戰關鍵。
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