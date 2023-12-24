綠營大咖進逼 盧秀燕回防中部

蔡英文總統（左）昨到北屯輔選，滿臉笑容與粉絲熱情擊掌。記者趙容萱／攝影

2024大選倒數20天，民進黨大咖壓境台中，蔡英文總統、總統候選人賴清德、行政院長陳建仁昨天都到台中輔選造勢，行政院副院長鄭文燦前晚到台中為國家漫畫博物館揭幕，全力拉抬選情。台中市長盧秀燕全台輔選，本周回防中台灣，昨連跑苗栗、台中與彰化，今出席侯友宜後援會萬人造勢，再趕赴台北站台。

政壇分析，台中市是選戰「搖擺州」，坊間民調藍綠總統選情逼近，加上民進黨立委選情多處激戰，綠營大咖自然勤跑固票；「藍營一姐」盧秀燕全台輔選，也得回防守住本命區，顧藍營總統選情，也要顧立委選票。

賴清德環島拼字造勢昨依序到南投、彰化與台中，台中場在高鐵台中站旁，聲勢驚人。蔡總統昨下午先後到中六、中五選區，為同黨江肇國、莊競程站台。陳建仁21日先來沙鹿火車站，與綠委會勘海線鐵路雙軌計畫，昨又到海線，為立法院副院長蔡其昌站台輔選。

行政院副院長鄭文燦前天傍晚到台中，先與文化部長史哲為國家漫畫博物館揭幕，推銷施政成績；鄭隨後與綠營「海鯤號」助講團為江肇國站台，還砲打國民黨總統候選人侯友宜。

綠營大咖進逼中台灣，國民黨副總統候選人趙少康昨到台中，為黨籍立委江啟臣站台，再陪候選人廖偉翔掃菜市場。侯友宜今在台中成立中台灣侯康配後援會，現場聚集萬人造勢，地點就在高鐵台中站正對面，與賴清德昨天的拼字場互別苗頭。

盧秀燕趁假日全台輔選，環島跑遍北中南，議會定期會結束後，盧本周末回防中台灣，昨天先到苗栗為候選人陳超明輔選，再趕回台中為江啟臣站台，再到彰化接連為候選人楊曜聰、阮厚爵站台，晚間趕赴台北參加藍營凱道造勢，今出席侯康配後援會成立後，又殺到台北為羅智強、李彥秀助聲勢。

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