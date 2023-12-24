綠營大咖輔選 藍營短褲秀勇腳
總統立委選戰倒數，綠營大咖輔選，台南市尋求立委連任賴惠員昨天邀行政院前院長蘇貞昌輔選；前副總統呂秀蓮為立委陳亭妃加油；響應藍營台中市長盧秀燕發起「勇腳挑戰」，嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁換短褲秀勇腳說，「就算寒流來，政黨輪替最後一哩路，也要為台灣蹽落去！」
呂秀蓮說，4年前全國得票率第一的陳亭妃，一定可以輕鬆最高票達成5連霸，很多人說「下一屆市長要讓她（陳）做」，但她覺得陳亭妃已為台南服務很久，寄望賴清德當選總統，陳亭妃入閣當部長。呂秀蓮與姐妹們送「蔥」給陳亭妃，代表「妃常女力向前衝」。
陳亭妃說，呂秀蓮是婦女運動先驅，成為台灣首位最高女性副領袖，承先啟後帶動女性參政風潮，讓女力發光發熱，感謝呂秀蓮相挺，從呂擔任桃園縣長，讓大家看到女性擔任首長不一樣特質，得以讓全國4分之3縣市都有女性擔任首長紀錄。
蘇貞昌為賴惠員站台，到鹽水農會歡雅分部與農民座談、大啖意麵、湯圓展現親和力，蘇貞昌說，民進黨執政雖然沒有100分，但會一直檢討改善進步，這是台灣人政黨，名字沒有「中國」，希望繼續支持民進黨。
蘇貞昌說，賴清德、蕭美琴從立委、市長、政府要職按部就班，是最適合人選，拜託大家支持，他教支持者總統選2號、立委選3號賴惠員，政黨票2乘3得6，正好是民進黨號次。
盧秀燕發起「勇腳挑戰」，掀起藍營選將換短褲秀勇腳！嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁，不畏寒流換短褲，詹琬蓁接到台中副市長王育敏點名，在衣櫃深處挖到短褲，點名張秀華、不分區立委候選人張嘉郡及吳亮儀接棒。
張秀華說，就算寒流也要為台灣蹽落去！國民黨市黨部27日晚間6點50分在九華山地藏庵辦廟口開講，前總統馬英九、黨主席朱立倫、台中副市長王育敏等開講。
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