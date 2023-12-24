綠營大咖輔選 藍營短褲秀勇腳

前副總統呂秀蓮（左二）為台南市立委陳亭妃加油打氣，表示可順利達成5連霸，並送蔥「為台灣一起衝」。記者吳淑玲／攝影

總統立委選戰倒數，綠營大咖輔選，台南市尋求立委連任賴惠員昨天邀行政院前院長蘇貞昌輔選；前副總統呂秀蓮為立委陳亭妃加油；響應藍營台中市長盧秀燕發起「勇腳挑戰」，嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁換短褲秀勇腳說，「就算寒流來，政黨輪替最後一哩路，也要為台灣蹽落去！」

呂秀蓮說，4年前全國得票率第一的陳亭妃，一定可以輕鬆最高票達成5連霸，很多人說「下一屆市長要讓她（陳）做」，但她覺得陳亭妃已為台南服務很久，寄望賴清德當選總統，陳亭妃入閣當部長。呂秀蓮與姐妹們送「蔥」給陳亭妃，代表「妃常女力向前衝」。

陳亭妃說，呂秀蓮是婦女運動先驅，成為台灣首位最高女性副領袖，承先啟後帶動女性參政風潮，讓女力發光發熱，感謝呂秀蓮相挺，從呂擔任桃園縣長，讓大家看到女性擔任首長不一樣特質，得以讓全國4分之3縣市都有女性擔任首長紀錄。

蘇貞昌為賴惠員站台，到鹽水農會歡雅分部與農民座談、大啖意麵、湯圓展現親和力，蘇貞昌說，民進黨執政雖然沒有100分，但會一直檢討改善進步，這是台灣人政黨，名字沒有「中國」，希望繼續支持民進黨。

蘇貞昌說，賴清德、蕭美琴從立委、市長、政府要職按部就班，是最適合人選，拜託大家支持，他教支持者總統選2號、立委選3號賴惠員，政黨票2乘3得6，正好是民進黨號次。

盧秀燕發起「勇腳挑戰」，掀起藍營選將換短褲秀勇腳！嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁，不畏寒流換短褲，詹琬蓁接到台中副市長王育敏點名，在衣櫃深處挖到短褲，點名張秀華、不分區立委候選人張嘉郡及吳亮儀接棒。

張秀華說，就算寒流也要為台灣蹽落去！國民黨市黨部27日晚間6點50分在九華山地藏庵辦廟口開講，前總統馬英九、黨主席朱立倫、台中副市長王育敏等開講。 嘉義市立委候選人張秀華接到嘉縣海區立委候選人詹琬蓁點名勇腳挑戰，換上短褲秀勇腳。圖／張秀華提供 嘉義縣海區立委候選人詹琬蓁接到嘉義女兒台中市副市長王育敏點名勇腳挑戰，不畏寒流換上短褲。圖／詹琬蓁提供

商品推薦