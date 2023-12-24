聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營大咖輔選 藍營短褲秀勇腳

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰呂慧瑜／連線報導
行政院前院長蘇貞昌到台南鹽水武廟，替民進黨立委賴惠員站台，怕支持者看不到他，直接站上塑膠椅開講。記者莊曜聰／攝影
行政院前院長蘇貞昌到台南鹽水武廟，替民進黨立委賴惠員站台，怕支持者看不到他，直接站上塑膠椅開講。記者莊曜聰／攝影

前副總統呂秀蓮（左二）為台南市立委陳亭妃加油打氣，表示可順利達成5連霸，並送蔥「為台灣一起衝」。記者吳淑玲／攝影
前副總統呂秀蓮（左二）為台南市立委陳亭妃加油打氣，表示可順利達成5連霸，並送蔥「為台灣一起衝」。記者吳淑玲／攝影

總統立委選戰倒數，綠營大咖輔選，台南市尋求立委連任賴惠員昨天邀行政院前院長蘇貞昌輔選；前副總統呂秀蓮為立委陳亭妃加油；響應藍營台中市長盧秀燕發起「勇腳挑戰」，嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁換短褲秀勇腳說，「就算寒流來，政黨輪替最後一哩路，也要為台灣蹽落去！」

呂秀蓮說，4年前全國得票率第一的陳亭妃，一定可以輕鬆最高票達成5連霸，很多人說「下一屆市長要讓她（陳）做」，但她覺得陳亭妃已為台南服務很久，寄望賴清德當選總統，陳亭妃入閣當部長。呂秀蓮與姐妹們送「蔥」給陳亭妃，代表「妃常女力向前衝」。

陳亭妃說，呂秀蓮是婦女運動先驅，成為台灣首位最高女性副領袖，承先啟後帶動女性參政風潮，讓女力發光發熱，感謝呂秀蓮相挺，從呂擔任桃園縣長，讓大家看到女性擔任首長不一樣特質，得以讓全國4分之3縣市都有女性擔任首長紀錄。

蘇貞昌為賴惠員站台，到鹽水農會歡雅分部與農民座談、大啖意麵、湯圓展現親和力，蘇貞昌說，民進黨執政雖然沒有100分，但會一直檢討改善進步，這是台灣人政黨，名字沒有「中國」，希望繼續支持民進黨。

蘇貞昌說，賴清德、蕭美琴從立委、市長、政府要職按部就班，是最適合人選，拜託大家支持，他教支持者總統選2號、立委選3號賴惠員，政黨票2乘3得6，正好是民進黨號次。

盧秀燕發起「勇腳挑戰」，掀起藍營選將換短褲秀勇腳！嘉市立委候選人張秀華、嘉縣立委候選人詹琬蓁，不畏寒流換短褲，詹琬蓁接到台中副市長王育敏點名，在衣櫃深處挖到短褲，點名張秀華、不分區立委候選人張嘉郡及吳亮儀接棒。

張秀華說，就算寒流也要為台灣蹽落去！國民黨市黨部27日晚間6點50分在九華山地藏庵辦廟口開講，前總統馬英九、黨主席朱立倫、台中副市長王育敏等開講。

嘉義市立委候選人張秀華接到嘉縣海區立委候選人詹琬蓁點名勇腳挑戰，換上短褲秀勇腳。圖／張秀華提供
嘉義市立委候選人張秀華接到嘉縣海區立委候選人詹琬蓁點名勇腳挑戰，換上短褲秀勇腳。圖／張秀華提供
嘉義縣海區立委候選人詹琬蓁接到嘉義女兒台中市副市長王育敏點名勇腳挑戰，不畏寒流換上短褲。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣海區立委候選人詹琬蓁接到嘉義女兒台中市副市長王育敏點名勇腳挑戰，不畏寒流換上短褲。圖／詹琬蓁提供

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

延伸閱讀

要高雄人「用投票說出志氣」 蘇貞昌：國民黨執政會轉盈為虧

藍掀勇腳挑戰 嘉義詹琬蓁、張秀華不畏寒流秀露腿照

挺陳亭妃拚立委5連霸 呂秀蓮稱「統獨之爭像白內障」：把我們的前途遮住

蘇貞昌輔選賴惠員站椅上開講 批國民黨爛還敢罵人貪汙

相關新聞

批綠營不分區推出人選是派系妥協產物 韓國瑜再嗆王義川每天耍寶

國民黨凱道造勢今晚雨中登場，國民黨不分區立委第一名、高雄市前市長韓國瑜致詞，表示民進黨執政下，大官快樂而人民辛苦，國民黨...

台中五選區／盧秀燕本命區 藍綠五五波

台中市立委第五選區八人登記參選，主要選將藍綠對決，民進黨現任立委莊競程對上國民黨候選人黃健豪，兩人同屬年輕世代，但黃健豪...

綠營大咖輔選 藍營短褲秀勇腳

總統立委選戰倒數，綠營大咖輔選，台南市尋求立委連任賴惠員昨天邀行政院前院長蘇貞昌輔選；前副總統呂秀蓮為立委陳亭妃加油；響...

綠營大咖進逼 盧秀燕回防中部

2024大選倒數20天，民進黨大咖壓境台中，蔡英文總統、總統候選人賴清德、行政院長陳建仁昨天都到台中輔選造勢，行政院副院...

桃園第5選區 藍綠白都說要選對人

桃園市立委第五選區選情升溫，國民黨立委呂玉玲臉書推出新影片，向選民柔性喊話「你們好，我就好」，但挑戰者來勢洶洶，民進黨候...

林志潔今成立醫藥界後援會 陳時中、邱泰源都來站台

民進黨新竹市立委候選人林志潔競選總部今晚成立醫藥界後援會，包含新竹市15個醫藥團體都加入表達支持。衛福部前部長陳時中、民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。