中市第五選區立委選舉 莊競程、黃健豪街頭互槓
台中市立委第五選區選情升溫，民進黨台中市黨部昨在北屯街頭高掛看板，抨擊國民黨候選人黃健豪出席國共論壇，黃健豪現身反擊「抹紅」，反批民進黨立委莊競程「建設零爭取」，藍綠選將街頭短兵相接。
中五選區是台中市長盧秀燕「本命區」，不過現在綠委插旗，藍綠選將競爭激烈，綠營出招祭出看板戰，藍營到場回嗆。政壇分析，中五選情緊繃，綠營拚連任打兩岸牌，目標是基本盤，藍營要光復失土，「快打」出招反制，將進入熱戰。
民進黨市黨部在台中高掛10面大型看板，署名是黨部主委李天生，苗頭對準藍營黃健豪。李天生與莊競程昨下午在北屯區中清路二段看板處開記者會。李天生說，黃健豪22歲當選國民黨青年團總團長、中常委，2011年赴中國大陸與時任國台辦主任王毅合照，兩人談了什麼？黃應該說清楚。
莊競程說，黃健豪多次隨國民黨副主席連勝文赴陸「交流」，數月前國台辦主任宋濤接見連，面對中國併吞惡意，黃要怎麼繼續交流？
黃健豪昨搭掃街車到綠營海報懸掛處，一下車就出示民進黨政治人物赴陸時間表，包含時任高雄市長陳菊2009年5月、2013年8月訪陸，民進黨總統候選人賴清德曾於2014年6月訪陸。
黃健豪說，2011年因公務論壇訪陸，照片臉書上都看的到，可公開檢驗，他和多數民眾期盼，兩岸以對話取代對抗；如果對中華民國憲法認同有問題，當場邀請對手參加公辦辯論會說清楚。
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