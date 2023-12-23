桃園「牛鵬」激戰 朱立倫、蘇貞昌火力支援

行政院前院長蘇貞昌（左）昨晚到桃園為第一選區立委候選人鄭運鵬（右）助講。記者鄭國樑／攝影

桃園立委選戰「牛鵬」大戰激烈。國民黨主席朱立倫昨天到蘆竹為第一選區立委候選人牛煦庭站台，朱稱，牛原本不被看好，現在略領先但競爭激烈。民進黨現任的鄭運鵬陣營也自認領先，並陸續邀大咖加持，行政院前院長蘇貞昌昨晚輔選肯定鄭是人才，為桃園爭取不少重大公共建設經費。

桃園市共六個立委選區，第一選區有無黨籍馬治薇、民進黨鄭運鵬與國民黨牛煦庭3搶1競逐，鄭運鵬為現任立委，牛煦庭則為現任議員，各擁實力，地方評估選戰態勢為藍綠對決。鄭運鵬、牛煦庭的「牛鵬大戰」受到地方矚目，雙方陣營都傳出自家候選人微幅領先對手，要持續拉開距離。

朱立倫昨天到牛煦庭的競總輔選，一起吃牛肉麵宣傳小額募款。朱受訪時說，民進黨傾巢而出，各大咖搶救「運鵬大兵」，因此他來幫忙打氣，也和地方討論未來3周要如何拉抬「小牛」聲勢。他目標加上第二選區涂權吉、第六選區邱若華，「這3席要全上，桃園就全壘打，國會也會過半」。

牛煦庭強調，自己堅持走地方議題路線，爭取鄉親認同政見，並酸對手鄭運鵬到現在還在談台積電，「顯然還沒從市長敗選的陰影中走出來」，他要奉勸選立委要關心地方的建設、環境品質，才是第一選區鄉親最關注的，要本於民意當真正的領袖、當桃園真正的朋友。

鄭運鵬爭取連任空陸戰齊發，昨天冬至頂著寒風先到蘆竹區南山路一段路口拜票，接著到南崁南華市場掃街，與鄉親搏感情。昨晚也再度邀來黨內大咖力挺，蘇貞昌出席問政說明會助陣，肯定鄭運鵬熱情服務選民，在立院的表現亮眼，擔任黨團幹事長期間協助政府推動多項重大建設。

針對牛煦庭「奉勸」選區立委要關注地方建設和環境，鄭運鵬陣營強調他們辦地方會勘，爭取建設費不會比牛煦庭少，競選期間還會排時間會勘，昨天就赴郵政公園會勘就是活生生的例子。

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