聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園「牛鵬」激戰 朱立倫、蘇貞昌火力支援

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
國民黨主席朱立倫（右）昨到桃園為第一選區立委候選人牛煦庭（左）打氣。記者鄭國樑／攝影
國民黨主席朱立倫（右）昨到桃園為第一選區立委候選人牛煦庭（左）打氣。記者鄭國樑／攝影

行政院前院長蘇貞昌（左）昨晚到桃園為第一選區立委候選人鄭運鵬（右）助講。記者鄭國樑／攝影
行政院前院長蘇貞昌（左）昨晚到桃園為第一選區立委候選人鄭運鵬（右）助講。記者鄭國樑／攝影

桃園立委選戰「牛鵬」大戰激烈。國民黨主席朱立倫昨天到蘆竹為第一選區立委候選人牛煦庭站台，朱稱，牛原本不被看好，現在略領先但競爭激烈。民進黨現任的鄭運鵬陣營也自認領先，並陸續邀大咖加持，行政院前院長蘇貞昌昨晚輔選肯定鄭是人才，為桃園爭取不少重大公共建設經費。

桃園市共六個立委選區，第一選區有無黨籍馬治薇、民進黨鄭運鵬與國民黨牛煦庭3搶1競逐，鄭運鵬為現任立委，牛煦庭則為現任議員，各擁實力，地方評估選戰態勢為藍綠對決。鄭運鵬、牛煦庭的「牛鵬大戰」受到地方矚目，雙方陣營都傳出自家候選人微幅領先對手，要持續拉開距離。

朱立倫昨天到牛煦庭的競總輔選，一起吃牛肉麵宣傳小額募款。朱受訪時說，民進黨傾巢而出，各大咖搶救「運鵬大兵」，因此他來幫忙打氣，也和地方討論未來3周要如何拉抬「小牛」聲勢。他目標加上第二選區涂權吉、第六選區邱若華，「這3席要全上，桃園就全壘打，國會也會過半」。

牛煦庭強調，自己堅持走地方議題路線，爭取鄉親認同政見，並酸對手鄭運鵬到現在還在談台積電，「顯然還沒從市長敗選的陰影中走出來」，他要奉勸選立委要關心地方的建設、環境品質，才是第一選區鄉親最關注的，要本於民意當真正的領袖、當桃園真正的朋友。

鄭運鵬爭取連任空陸戰齊發，昨天冬至頂著寒風先到蘆竹區南山路一段路口拜票，接著到南崁南華市場掃街，與鄉親搏感情。昨晚也再度邀來黨內大咖力挺，蘇貞昌出席問政說明會助陣，肯定鄭運鵬熱情服務選民，在立院的表現亮眼，擔任黨團幹事長期間協助政府推動多項重大建設。

針對牛煦庭「奉勸」選區立委要關注地方建設和環境，鄭運鵬陣營強調他們辦地方會勘，爭取建設費不會比牛煦庭少，競選期間還會排時間會勘，昨天就赴郵政公園會勘就是活生生的例子。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 牛煦庭 鄭運鵬

延伸閱讀

桃園立委4選區范綱祥後援會 蘇貞昌勉發揮炸彈級威力

朱立倫：桃園3立委新人全上 國民黨國會立委一定過半

挺張宏陸到市場拉票 蘇貞昌：大家看得出誰有沒有做事

朱立倫：桃園立委全壘打 國會就能單獨過半

相關新聞

台中二選區／顏寬恒藍白加持 林靜儀猛打黑金

台中市立委第二選區國民黨候選人顏寬恒、民進黨立委林靜儀再次對決。顏寬恒年初登記黨內初選，就被檢調起訴與千萬交保，林靜儀選...

中市第五選區立委選舉 莊競程、黃健豪街頭互槓

台中市立委第五選區選情升溫，民進黨台中市黨部昨在北屯街頭高掛看板，抨擊國民黨候選人黃健豪出席國共論壇，黃健豪現身反擊「抹...

桃園「牛鵬」激戰 朱立倫、蘇貞昌火力支援

桃園立委選戰「牛鵬」大戰激烈。國民黨主席朱立倫昨天到蘆竹為第一選區立委候選人牛煦庭站台，朱稱，牛原本不被看好，現在略領先...

影／最強里長選立委 「黑手」員工發起自辦台式耶誕燈會

「最強里長」陳永和參選台南市第六選區立委，在歸仁成立競選總部，他發現每年耶誕節前官方在歸仁架設的大耶誕樹今年沒了，自家工...

蔡總統會勘中興小巨蛋改建 藍營批大撒幣為選舉

蔡英文總統今天會勘中興新村小巨蛋，興大宣布行政院將投入40.21億元建設南核心大學城，其中4億6840萬元將改建小巨蛋、...

侯友宜上周剛來過 陳其邁帶李昆澤、楊烈逛夜市稱「這我地盤」

高雄市長陳其邁今晚帶高市第5選區立委候選人李昆澤、與金鐘歌王楊烈，到三民區吉林夜市逛夜市、吃小吃，支持者爭相合照，大喊：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。