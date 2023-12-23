陳其邁請假輔選 遭轟行政不中立

大選剩不到一個月，高雄長陳其邁請假輔選，昨化身「高雄隊長」在民進黨環島拼圖活動中，力薦高雄8名立委候選人，第6選區立委候選人郭倍宏質問「市長輔選如何行政中立？」，更批市府局處儼然成黃捷競選總部。

立委候選人陳美雅批陳其邁只顧黨內權力，不顧市民怒吼。高市府回應，市長輔選按程序請假或在下班、假日等公餘時間，市政工作亦如期推動。

選戰倒數，高市長陳其邁奮力拉抬黨籍立委候選人，請假輔選，力求「八仙過海」，遭第6選區立委候選人郭倍宏強烈質疑行政不中立，落得公親變事主。

陳其邁昨出席民進黨環島拼圖，以高雄隊長之姿推薦黨籍立委候選人，指高雄3年來從市政末段班變全國城市競爭力第一名，因為選對的人，走對的路，「大家一定要讓高雄八仙過海，一席都不能掉」。稍後他轉赴高雄榮總，受訪時表示接下來該輔選的工作，一項都不會少。

不料第六選區郭倍宏開記者會，質疑市長輔選如何行政中立？郭說，請假20幾天必然荒廢市政，是標準「假公濟私，因私害公」，批市府局處儼如黃捷競總，許多里長被掛名參加公益活動，到場才知為黃捷作嫁。

同選區立委候選人陳美雅說，行政不中立讓選民最厭惡，陳其邁表面請假輔選，實則在保衛黨內政治地位。

高市府發言人周璟瑜說，市長輔選按程序請假或於下班、假日等公餘時間，市政工作如期推動。

第六選區立委候選人黃捷說，陳其邁市長盡心推動市政，嚴守分際，對自己標準很高，「不必擔心市長會怠惰」。

高市人事處副處長潘沛鏵表示，依公務人員行政中立法第7條規定，公務人員不得於上班或勤務時間從事政黨或其他政治團體活動。市長請假是依公務員服務法，一次最多可連續休30天。陳其邁市長每次是請假數小時，未達一天，每次請假都按流程，未超過時數，未在工作期間從事政治活動，一切合法。

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