陳其邁請假輔選 遭轟行政不中立
大選剩不到一個月，高雄長陳其邁請假輔選，昨化身「高雄隊長」在民進黨環島拼圖活動中，力薦高雄8名立委候選人，第6選區立委候選人郭倍宏質問「市長輔選如何行政中立？」，更批市府局處儼然成黃捷競選總部。
立委候選人陳美雅批陳其邁只顧黨內權力，不顧市民怒吼。高市府回應，市長輔選按程序請假或在下班、假日等公餘時間，市政工作亦如期推動。
選戰倒數，高市長陳其邁奮力拉抬黨籍立委候選人，請假輔選，力求「八仙過海」，遭第6選區立委候選人郭倍宏強烈質疑行政不中立，落得公親變事主。
陳其邁昨出席民進黨環島拼圖，以高雄隊長之姿推薦黨籍立委候選人，指高雄3年來從市政末段班變全國城市競爭力第一名，因為選對的人，走對的路，「大家一定要讓高雄八仙過海，一席都不能掉」。稍後他轉赴高雄榮總，受訪時表示接下來該輔選的工作，一項都不會少。
不料第六選區郭倍宏開記者會，質疑市長輔選如何行政中立？郭說，請假20幾天必然荒廢市政，是標準「假公濟私，因私害公」，批市府局處儼如黃捷競總，許多里長被掛名參加公益活動，到場才知為黃捷作嫁。
同選區立委候選人陳美雅說，行政不中立讓選民最厭惡，陳其邁表面請假輔選，實則在保衛黨內政治地位。
高市府發言人周璟瑜說，市長輔選按程序請假或於下班、假日等公餘時間，市政工作如期推動。
第六選區立委候選人黃捷說，陳其邁市長盡心推動市政，嚴守分際，對自己標準很高，「不必擔心市長會怠惰」。
高市人事處副處長潘沛鏵表示，依公務人員行政中立法第7條規定，公務人員不得於上班或勤務時間從事政黨或其他政治團體活動。市長請假是依公務員服務法，一次最多可連續休30天。陳其邁市長每次是請假數小時，未達一天，每次請假都按流程，未超過時數，未在工作期間從事政治活動，一切合法。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言