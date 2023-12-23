廖先翔控用標案養助理 賴品妤喊告

民進黨總統候選人賴清德萬里老家警衛據點採購案，引發新北市第12選區藍綠立委候選人互控。國民黨廖先翔質疑賴「用政府標案養助理」，告發賴品妤及特助林炳泰涉犯貪汙治罪條例、政府採購法。賴強調，該案出租時她未當立委，林炳泰合法出租房屋在先，將提告廖誹謗。

廖先翔昨赴台北地檢署告發，指2020年2月1日起賴品妤擔任立委至今，林炳泰為其特助。媒體人黃揚明及PTT網友披露、比對查詢政府採購網後，國安局在2020年決標的「新北市萬里區警衛據點-3採購案」，決標金額36萬8千元，屬採限制性招標，就是林炳泰得標。

廖先翔指出，林炳泰雖未領取公費助理薪資，標得副元首警衛據點採購案，關聯啟人疑竇。他質疑，賴品妤是否自掏腰包支付林炳泰，符合市場行情的薪資或助理費、或是否曾明示或暗示告知林炳泰，透過協助林取得國安局限制性標案，抵付助理薪資及車馬費之嫌。

賴品妤回應，林炳泰早在賴清德卸任行政院長後，就出租房屋給維安單位使用，符合法規；2020年賴就職副總統後，國安局續約。林出租房屋在先，她擔任立委在後，整起事件非常簡單，林炳泰有處置私人財產自由，她不會干預；她聘任林炳泰擔任特助，按月支付車馬費協助萬里區事務，與林如何處置私人財產無關。

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