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台中會勘挨批政策買票 陳建仁沒鬆口

聯合報／ 記者游振昇劉柏均／台中報導
行政院長陳建仁於台中沙鹿火車站後站，舉行「海線鐵路雙軌化」視察。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁於台中沙鹿火車站後站，舉行「海線鐵路雙軌化」視察。記者劉柏均／攝影

行政院長陳建仁昨下午與立法院副院長蔡其昌會勘海線鐵路雙軌化計畫，台中市長盧秀燕上午先表示，相信陳院長一定會帶來包含四大建設新年禮物；民眾黨立委候選人蔡壁如則質疑，這是新潮流一貫的「政策買票救選情」。但陳建仁昨天並未鬆口核定相關建設，蔡其昌回嗆：「怎麼有人唱衰海線去爭取建設？」

陳建仁昨到沙鹿火車站視察鐵路雙軌化計畫，昨天除民進黨蔡其昌、立委林靜儀等政治人物出席，台中市副市長王育敏、國民黨立委楊瓊瓔、多位中市議員及立委候選人到場，蔡壁如更前往「踢館」。

盧秀燕昨受訪表示，相信陳揆一定會給台中帶來好訊息，包含「捷運藍線核定」、「海線鐵路高架及雙軌」，還有「台中鐵路大慶站到烏日高架化」，另「捷運綠線延伸到大坑」等四大建設等新年禮物。

陳建仁指出，海線雙軌中央完全負責沒問題，若要高架化，中央、地方要分攤經費六成、四成，先決條件是地方願意；捷運藍線經費負擔還沒確定、台灣大道施工交通問題、台鐵與捷運沙鹿站是否共構等，只要經費、技術克服就可盡快核定。

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