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新北汐科站「中站出口」雙向進出 選將交鋒

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
台鐵汐科站將施工增設「中站出口」，交通部也宣布中站出口會試行雙向通行。記者施鴻基／攝影
台鐵汐科站將施工增設「中站出口」，交通部也宣布中站出口會試行雙向通行。記者施鴻基／攝影

台鐵在南北長約600公尺的汐科站，施工增設「中站出口」，交通部也宣布中站出口將會試行雙向通行。汐科站去年日平均進出旅客量1萬7630人次，今年上半年為2萬0085人次，尖峰時段每小時達4500人次，是台鐵全線運量排名第15車站。汐科站是狹長型設計，旅客進出不便，決定增設中站出口。

交通部長王國材日前出席動土典禮，他說，很多人以為這件工程只要打個出口就好，其實涉及建築、消防法規等要克服，包括消防、機電、照明等問題要解決，一天只有3小時在火車停駛時可施工，預計2025年5月完工。

立委賴品妤說，她任內多次會勘，終於爭取到8500萬元加開中站出入口、月台改建、路線拓寬等工程。她認為中站只出不進，不符合使用者需求，既然本來就是可供雙向通行的通道，啟用後應該同時開放進站及出站。

賴品妤說，交通部認為中站出口足供雙向出入，因月台先天設計不良，為了不讓工程延宕，希望先行動工，其餘再做細部協調。在她堅持下，交通部終於宣布未來中站出口正式啟用時，會試行雙向通行。

她表示，將要求台鐵在改建完成後，在汐科站加派人力。

國民黨立委候選人廖先翔說，汐科中站規畫只增設出口，沒有入口，是他披露後「大家的響應」，台鐵終於調整做法。他表示肯定，卻也感到很難過，此案地方建議那麼久，為了賴品妤的選情終於在選前火速推動。立委1任4年，不能只有在選舉前才想到人民，不能在選舉前才想到要建設。

台鐵表示，汐科站每天有近2.5萬人次上、下車，因客流過度集中通勤時間帶，造成南端出口有人流回堵情形，決定改善原中央緊急逃生通道，增設旅運設施做為中央出口。考量中央出口進出月台樓梯狹窄，完工啟用後，將試辦進、出雙向通行3個月，再檢討旅客出入站通暢度，再研議續辦方式。

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