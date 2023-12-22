竹市關埔空橋 藍綠選戰交鋒

關埔空橋藍綠選戰交鋒！新竹市議會國民黨團昨開記者會，批民進黨新竹市立委候選人林志潔日前稱關埔空橋建設經費是立法院民進黨團2021年提案爭取的說法是「說謊」，並秀出立院資料明明是2022年才提案。林志潔競選團隊對提案時間質疑沒有說明，但反酸國民黨立委鄭正鈐搶功不落人後。

關埔空橋是地方力爭的重大建設，竹市府目前正在招標首期慈雲路空橋工程；林志潔競選團隊日前稱立院民進黨團2021年審查2022年總預算時，總召柯建銘等提出「科學園區管理局作業基金」新增22-1案主決議爭取空橋經費。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、議員張祖琰、黃美慧以及吳旭豐等人昨天表示，立法院2021年完全沒有提案爭取關埔空橋建置經費，「林志潔說謊」，刻意錯置時間，混淆是非，市民要「小心騙子」。

吳旭豐說，2022年5月26日立院黨團協商，時任立委的高虹安與鄭正鈐分提出17、22案爭取科管局補助關埔空橋，被柯建銘要求保留，隔天才補提主決議。

張祖琰表示，林志潔號稱學有專精的教授、博士，卻是別人餵資料就用，真當了立委，豈不是民進黨的傀儡；因鄭正鈐多次質詢、協調科管局專案補助，才讓關埔空橋獲得中央挹注。

林志潔競選團隊昨天強調，關埔空橋預算最後由立法院各黨團一起爭取支持，但是鄭正鈐不斷地邀功，擦脂抹粉膨脹自己功勞的行為，是標準的「便利貼」立委的作風；鄭正鈐號稱爭取53.5億元預算，是否也移花接木把大家的功勞算成自己的政績？請公開列舉供各界檢驗查證。

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