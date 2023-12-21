宜蘭黃琤婷、陳俊宇握手 「論文戰」先禮後兵

宜蘭、花蓮昨立委號次抽籤，宜蘭選情激烈，民進黨候選人陳俊宇不滿藍營質疑他論文抄襲，當場邀國民黨候選人到南天宮媽祖前見證，若對手拿不出論文抄襲比對證明就退選，黃表示，陳俊宇論文怎麼樣，應該他自己最清楚，媽祖都是疼惜好人的。

宜蘭在縣府大廳抽籤，陳俊宇抽中1號，支持者開心大喊「一起挺台灣」，黃琤婷抽到6號，支持者喊出「六六大順」，民眾黨陳琬惠抽中4號，喊出「好事發生，挺惠的人」。陳琬惠表示，近來藍綠謾罵，選民應該有更好的選擇。

陳俊宇進場時，黃琤婷主動起立握手，不過陳俊宇為藍議會黨團出的「陳俊宇騙騙騙？碩士論文抄襲？」選舉文宣，一邊握手、一邊略帶怒氣邀黃琤婷到南天宮媽祖前見證，若對手拿不出論文抄襲比對證明就退選，並「跳港謝罪」。黃隨後說，這是黨團提出的質疑，陳俊宇論文怎麼樣，應該他自己最清楚。

花蓮在縣選委會地下室抽籤，除許願神由助理代抽，其他3人都到場，但現場零互動，且十分湊巧，候選人號次與抽籤順序相同，先抽的許願神1號，第二個抽的張美慧2號，接著傅崐萁抽3號，最後登場的周玉梅是4號籤。

張美慧、傅崐萁號次都與同黨總統候選人一樣，張美慧喊「雙美合體、花蓮再起」，表示2號意味她與蕭美琴合體，一同邁向勝利；傅崐萁比出「OK」手勢笑說，總統、立委選三號，實現第三度政黨輪替，讓台灣三陽開泰，後山翻轉成前山。

北宜花立委候選人號次 製表／都會地方中心

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