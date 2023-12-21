候選人抽籤 「台北隊長」蔣萬安率隊造勢

昨天是立委候選人抽籤日，國民黨北市黨部在市選委會辦「2024台灣再出發、人民有侯康」造勢，由市長蔣萬安任「台北隊長」，用道具火把象徵點燃戰火，喊國會過半、立委八仙過海，民進黨昨並無動員，批蔣萬安上班時間輔選，顯見對市政不如選舉用心；民眾黨立委候選人張其祿說，文山區不再是深藍，民眾黨給選民多一個選擇。

蔣萬安說，大選剩下20幾天，將利用市政行程之餘全力協助輔選8席北市立委候選人，行程排滿滿，周六也會去新北市，周日去南部協助其他立委候選人，幫「侯康配」最後衝刺。

蔣萬安說，仔細回想過去8年民進黨一黨獨大，變成一言堂，容不下任何聲音和意見，這不是人民期待的立法院。大家如果不希望選出來的代議士只是橡皮圖章、護航部隊，就讓國民黨立委在立法院過半，提出福國利民法案，才是人民之福。

民進黨立委候選人謝佩芬（中）抽中3號。記者曾吉松／攝影

北市綠營昨天抽籤日並無動員，候選人各自擇時去抽籤，民進黨指出，大造勢在今天，「護國海鯤號」台北啟程，8位立委參選人都會參加。

對於蔣萬安當「台北隊長」率國民黨候選人造勢，社民黨大安區立委參選人苗博雅說，蔣萬安在上班時間來幫國民黨輔選，顯見對市政用心不如選舉用心，「台北隊長」應以照顧市民福祉為優先，國民黨的選情應該給立委候選人自己努力。

民眾黨北市唯一立委候選人張其祿（右二）前往抽籤。記者曾吉松／攝影

民眾黨唯一北市立委候選人張其祿，昨由市黨部主委林國成和黨籍議員陪同抽籤造勢，張其祿說，文山、南中正選民素質非常高，選區有台大、政大等高等學府，軍公教非常多，一直被視為深藍，但其實並不是，因為選民有很高的自主性，只是過去沒有這麼多選擇機會，民眾黨這次選舉，讓民眾有更多選擇。

無黨籍立委候選人于美人（中）抽中5號。記者曾吉松／攝影

鏡新聞昨發布台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉民調，支持度由高至低為民進黨吳沛憶、國民黨鍾小平與無黨籍于美人，引發3人在抽籤日論戰。

吳沛憶表示，這段時間有小贏、小輸，一直在努力把差距拉大，不敢掉以輕心，最後時間要全力衝刺。

鍾小平強調「我什麼時候有輸過？這樣做傷害民調公信力」，相信國民黨會在中正萬華翻盤。于美人指出，鍾小平的選戰SOP，就是把所有人打成同一個顏色，還會操作數字，乾脆直接宣布當選。

北宜花立委候選人號次 製表／都會地方中心

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