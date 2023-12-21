聽新聞
test
0:00 / 0:00

候選人抽籤 「台北隊長」蔣萬安率隊造勢

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北報導
台北市區域立委號次昨天抽籤，國民黨由台北市長兼競選總部主委蔣萬安（左四）率領8位黨籍候選人前往選委會抽籤。記者曾吉松／攝影
台北市區域立委號次昨天抽籤，國民黨由台北市長兼競選總部主委蔣萬安（左四）率領8位黨籍候選人前往選委會抽籤。記者曾吉松／攝影

昨天是立委候選人抽籤日，國民黨北市黨部在市選委會辦「2024台灣再出發、人民有侯康」造勢，由市長蔣萬安任「台北隊長」，用道具火把象徵點燃戰火，喊國會過半、立委八仙過海，民進黨昨並無動員，批蔣萬安上班時間輔選，顯見對市政不如選舉用心；民眾黨立委候選人張其祿說，文山區不再是深藍，民眾黨給選民多一個選擇。

蔣萬安說，大選剩下20幾天，將利用市政行程之餘全力協助輔選8席北市立委候選人，行程排滿滿，周六也會去新北市，周日去南部協助其他立委候選人，幫「侯康配」最後衝刺。

蔣萬安說，仔細回想過去8年民進黨一黨獨大，變成一言堂，容不下任何聲音和意見，這不是人民期待的立法院。大家如果不希望選出來的代議士只是橡皮圖章、護航部隊，就讓國民黨立委在立法院過半，提出福國利民法案，才是人民之福。

民進黨立委候選人謝佩芬（中）抽中3號。記者曾吉松／攝影
民進黨立委候選人謝佩芬（中）抽中3號。記者曾吉松／攝影

北市綠營昨天抽籤日並無動員，候選人各自擇時去抽籤，民進黨指出，大造勢在今天，「護國海鯤號」台北啟程，8位立委參選人都會參加。

對於蔣萬安當「台北隊長」率國民黨候選人造勢，社民黨大安區立委參選人苗博雅說，蔣萬安在上班時間來幫國民黨輔選，顯見對市政用心不如選舉用心，「台北隊長」應以照顧市民福祉為優先，國民黨的選情應該給立委候選人自己努力。

民眾黨北市唯一立委候選人張其祿（右二）前往抽籤。記者曾吉松／攝影
民眾黨北市唯一立委候選人張其祿（右二）前往抽籤。記者曾吉松／攝影

民眾黨唯一北市立委候選人張其祿，昨由市黨部主委林國成和黨籍議員陪同抽籤造勢，張其祿說，文山、南中正選民素質非常高，選區有台大、政大等高等學府，軍公教非常多，一直被視為深藍，但其實並不是，因為選民有很高的自主性，只是過去沒有這麼多選擇機會，民眾黨這次選舉，讓民眾有更多選擇。

無黨籍立委候選人于美人（中）抽中5號。記者曾吉松／攝影
無黨籍立委候選人于美人（中）抽中5號。記者曾吉松／攝影

鏡新聞昨發布台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉民調，支持度由高至低為民進黨吳沛憶、國民黨鍾小平與無黨籍于美人，引發3人在抽籤日論戰。

吳沛憶表示，這段時間有小贏、小輸，一直在努力把差距拉大，不敢掉以輕心，最後時間要全力衝刺。

鍾小平強調「我什麼時候有輸過？這樣做傷害民調公信力」，相信國民黨會在中正萬華翻盤。于美人指出，鍾小平的選戰SOP，就是把所有人打成同一個顏色，還會操作數字，乾脆直接宣布當選。

北宜花立委候選人號次 製表／都會地方中心
北宜花立委候選人號次 製表／都會地方中心

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 蔣萬安 張其祿 鍾小平 吳沛憶 苗博雅 于美人

延伸閱讀

民調小輸吳沛憶 鍾小平喊「什麼時候輸過」？于美人酸：乾脆宣布當選

影／北市議會審青年局成立案藍綠白吵翻 綠議員拍桌怒嗆

審路權北市警局長遭質疑 蔣萬安：絕不會有政治考量

「萬安旋風」周六吹新北市 蔣萬安：幫侯康配最後衝刺

相關新聞

民眾黨內訌？謝立功嗆黃珊珊 KPI未達標辭立委

「白色連線—ＨＯＰＥ」發起人、民眾黨前秘書長謝立功昨天說，民眾黨總統候選人柯文哲常講ＫＰＩ（關鍵績效指標），要學習企業精...

廣角鏡／不分區號次抽籤 黃珊珊找韓國瑜寒暄

中選會昨舉行全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨號次抽籤。藍、綠、白陣營不分區立委候選人第一名，韓國瑜、林月琴、黃珊珊分...

激戰區／桃市1選區 鄭運鵬vs.牛煦庭 中間票是關鍵

桃園市立委第一選區（蘆竹、龜山及桃園十三里）藍綠激戰，民進黨現任立委鄭運鵬遭國民黨議員牛煦庭強力挑戰，雙方陸空戰交手猛烈...

基隆金馬抽籤 吉祥話拚場

基隆市、金門縣、連江縣昨完成立委候選人抽籤，選委會擠滿各陣營人馬，也準備手板等道具爭取目光，第一時間喊出吉祥話拚場，比人...

新北立委抽號次 藍綠大咖站台

昨天是立委抽籤日，藍綠大咖爭相扮演母雞站台輔選，國民黨總統候選人侯友宜回新北本命區，陪11名黨籍立委候選人抽籤造勢，侯友...

宜蘭黃琤婷、陳俊宇握手 「論文戰」先禮後兵

宜蘭、花蓮昨立委號次抽籤，宜蘭選情激烈，民進黨候選人陳俊宇不滿藍營質疑他論文抄襲，當場邀國民黨候選人到南天宮媽祖前見證，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。