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抽籤不忘較勁 澎湖3選將同意辦辯論

聯合報／ 記者劉星君尤聰光張議晨／連線報導
澎湖立委候選人國民黨吳政杰（左起）、無黨籍陳慧娟、民進黨立委楊曜將辦辯論會。圖／陳慧娟提供
澎湖立委候選人國民黨吳政杰（左起）、無黨籍陳慧娟、民進黨立委楊曜將辦辯論會。圖／陳慧娟提供

屏澎東3縣區域立委昨辦號次抽籤，屏縣兩選區共10人參選，1選區屏北6人、2選區屏南4人昨完成號次抽籤；台東立委選舉這次6搶1席，也在各方造勢後完成抽籤；澎湖3名立委候選人抽籤時表現君子之爭，並同意後續辦辯論會，相關細節另訂。

屏東縣區域立委號次抽籤，第1選區共6人參選，登記順序為抽籤順序，無黨籍縣議員蔣月惠抽到3號，高喊「要進入立法院戳破小米縣長謊言」；爭取連任民進黨籍候選人鍾佳濱抽到2號，立刻高喊「屏東南北雙贏」。

屏2選區候選人無黨籍蘇孟淳（左起）、中華聯合黨吳媚宮、民進黨徐富癸抽籤時合影。記者劉星君／攝影
屏2選區候選人無黨籍蘇孟淳（左起）、中華聯合黨吳媚宮、民進黨徐富癸抽籤時合影。記者劉星君／攝影

國民黨籍候選人黃明賢抽到6號，他說2次議員都抽6號，6號是他的幸運數字；台灣維新黨的張庭源抽到4號，支持者喊「台灣維新國會創新」。

第2選區共4人參選，無黨籍蘇孟淳抽到4號，中華聯合黨吳媚宮抽1號，民進黨籍徐富癸抽3號，人民最大黨何秋葺未到場，經代抽抽中2號，抽籤結束後，各方展開車隊遊行。

台東立委選舉候選人有6名、史上最多，民進黨賴坤成由現任立委何志偉陪同抽中1號；退出民進黨尋求連任的劉櫂豪抽中6號，喊出六六大順；國民黨黃建賓由妻子代抽中5號，無黨籍許瑞貴3號，另小歐盟黃婉茹2號、無黨籍陳長宏4號。

澎湖縣有3人登記參選，分別為國民黨候選人吳政杰，現任民進黨立委楊曜，已故仁醫侯武忠遺孀、無黨籍陳慧娟，3人都到選委會，抽籤前陳慧娟提出辯論會要求，3人皆同意，但相關主題、細節另訂，楊曜1號、吳政杰2號，陳慧娟3號。

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