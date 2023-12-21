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激戰區／桃市1選區 鄭運鵬vs.牛煦庭 中間票是關鍵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市立委第一選區候選人，民進黨鄭運鵬（右圖）、國民黨牛煦庭（左圖）。圖／聯合報系資料照片
桃園市立委第一選區候選人，民進黨鄭運鵬（右圖）、國民黨牛煦庭（左圖）。圖／聯合報系資料照片

桃園市立委第一選區（蘆竹、龜山及桃園十三里）藍綠激戰，民進黨現任立委鄭運鵬遭國民黨議員牛煦庭強力挑戰，雙方陸空戰交手猛烈。鄭精熟網路操作，卻伴隨不少負面聲量；牛知名度略遜，但追趕氣勢驚人。因民眾黨未提名，鹿死誰手就看誰吸引三成中間選票。

鄭運鵬去年參選桃園市長，知名度大增，成為追求三連霸利器，不過，市長得票卻在龜山、蘆竹和桃園都輸給國民黨張善政，近期持續主打台積電等議題攻擊市府，喚醒市長敗選印象，恐使綠基層又不想投票；鄭擅長網路語言，網路好感度卻在多分民調中落後，顯然負面聲量不低。

牛煦庭連任龜山區二屆議員，年輕、高學歷、口才佳和問政有料等條件，帶給藍營基層新希望。他參選立委先以「公民小夜市」等活動貼近較不熟悉的蘆竹和桃園基層，補強知名度，加上高雄市前市長韓國瑜成功勸退同黨議員「村長」詹江村，藍白合破局後，藍軍迅速歸隊，「侯康配」支持度逆勢上揚，都讓牛煦庭氣勢持續迎頭趕上。

國民黨認為牛煦庭已超車，民進黨認為還是五五波，「搶救運鵬大兵」，蔡總統、鄭文燦等大咖輪番輔選，鄭運鵬也繃緊神經。

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