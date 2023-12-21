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廣角鏡／不分區號次抽籤 黃珊珊找韓國瑜寒暄

聯合報／ 文／程遠述鄭媁林銘翰

黃珊珊（左）主動走向韓國瑜寒暄。記者曾原信／攝影
黃珊珊（左）主動走向韓國瑜寒暄。記者曾原信／攝影
中選會昨舉行全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨號次抽籤。藍、綠、白陣營不分區立委候選人第一名，韓國瑜、林月琴、黃珊珊分別代表到場。民進黨抽中六號，國民黨抽中九號，民眾黨抽中十二號。黃珊珊主動走向韓國瑜寒暄。

不分區立委選舉政黨號次　製表／程遠述
不分區立委選舉政黨號次　製表／程遠述

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 黃珊珊 不分區立委

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