聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲嘉南立委抽籤 大陣仗拚場一度「警」張

聯合報／ 記者萬于甄魯永明黃于凡呂慧瑜陳雅玲林伯驊／連線報導
台南立委第2選區候選人陳昆和與支持者，一度和對手郭國文陣營在南市選委會外面喊凍蒜拚場，警方趕緊隔在雙方之間。記者林伯驊／攝影
台南立委第2選區候選人陳昆和與支持者，一度和對手郭國文陣營在南市選委會外面喊凍蒜拚場，警方趕緊隔在雙方之間。記者林伯驊／攝影

立委候選人昨抽號次，台南民進黨拚連任的陳亭妃林俊憲等4人都抽出2號，與賴蕭配相同，開心喊「美德雙全」，5選區國民黨王家貞不符候選資格，靜坐選委會門口抗議司法不公；另，嘉市綠營王美惠、藍營張秀華各帶大批人員拚人氣對峙，雲林縣長張麗善則陪邱良閱丁學忠登記後車隊掃街。

台南19人搶6席，現任立委僅陳亭妃、林俊憲到場抽籤，不過林宜瑾、王定宇代抽也2號，支持者直呼好巧；藍營周宏昌、姚正玉及陳以信出席抽籤，陳以信與侯康配一樣抽中3號，隨即把準備好的號次貼上手板，第4選區無黨李全教也抽中3號，喊「做恁ㄟ靠山」。

第2選區抽完號次後，無黨陳昆和與支持者在選委會外面高喊凍蒜，一旁李全教陣營人員也對陳比讚、高喊「加油、加油」，2選區郭國文的支持者此時也聚集選委會正門口階梯，喊凍蒜比聲量，一度讓多名員警趕緊排在雙方中間。

王家貞仍在緩刑期間無法成為候選人，她於抽號次籤期間坐在南市選委會門口抗議，她說，盼透過假處分，以回復基本參政權。

嘉義市國民黨立委候選人張秀華抽中5號，拿出「五告讚」捲軸。記者魯永明／攝影
嘉義市國民黨立委候選人張秀華抽中5號，拿出「五告讚」捲軸。記者魯永明／攝影

嘉市選情激烈，國民黨張秀華抽中5號隨即拿出「五告讚」捲軸，與團隊成員開心吶喊「五告讚、一定贏」；王美惠抽中1號更充滿笑容，大喊「台灣一定贏」；兩人帶領大批人馬，選委會外雙方陣營互別苗頭，氣氛緊張，大批員警維持秩序。

嘉義市立委候選人王美惠（中）抽中1號後，與另名候選人蔡松益（右）合影。記者魯永明／攝影
嘉義市立委候選人王美惠（中）抽中1號後，與另名候選人蔡松益（右）合影。記者魯永明／攝影

嘉縣第1選區國民黨詹琬蓁在90歲祖母及兒女陪同下，抽出1號，民進黨蔡易餘抽出2號後，高舉寫著「重力加速度」的鎚子；第2選區無黨林國慶抽中3號、民進黨陳冠廷由日籍妻子陪同，抽出5號，隨後都各自車隊掃街。

雲林第1選區民進黨蘇治芬由競總主委代抽出3號，國民黨丁學忠抽到5號，喊「海線五告讚」；第2選區綠營劉建國抽到1號，喊「美德雙贏、建國第一」、邱良閱抽2號，喊「台灣好康、雙雙勝利」，互拚士氣。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人也陪邱良閱、丁學忠高喊口號，並出發掃街，展現母雞帶小雞氣勢。

雲嘉南立委候選人號次 製表／都會地方中心
雲嘉南立委候選人號次 製表／都會地方中心

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 丁學忠 邱良閱 林俊憲 張秀華 王美惠 陳亭妃 陳以信

延伸閱讀

影／嘉市立委選舉號次抽籤 藍綠陣營比造勢拚人氣

影／號次抽籤 南巿議員王家貞被取消資格 靜坐抗議司法不公

中選會審定王家貞不得登記為候選人 趙少康影片喊話曝30年前他送她進政壇

韓國瑜為王家貞站台 高喊「當上立委歡迎特偵組24小時盯」

相關新聞

原住民立委選戰堪比「總統級」

中選會昨辦原住民立委選舉候選人號次抽籤，平地原住民9人競逐3席，山地原住民立委10人競逐3席山地原住民立委席次，各地原住...

立委號次抽籤 桃園平靜、竹縣交火

立委選舉完成號次抽籤，桃園藍綠候選人儘管激戰仍保持風度，昨見面彼此握手致意，抽完各喊吉祥話便忙拜票行程；竹縣略不平靜，1...

桃園2選區 綠黃世杰輔選幹部爆染黑

桃園市立委第2選區民進黨候選人黃世杰昨遭媒體爆料，與總統候選人賴清德的「觀音聯合競選總」與「信賴之友會觀音分會」總召集人...

中彰投候選人抽號次 硝煙味濃

中彰投立委號次昨天抽籤，候選人由各自支持者陪同造勢拉抬氣勢。台中二選區顏寬恒與林靜儀到場，但雙方零互動；南投一選區蔡銘軒...

抽籤不忘較勁 澎湖3選將同意辦辯論

屏澎東3縣區域立委昨辦號次抽籤，屏縣兩選區共10人參選，1選區屏北6人、2選區屏南4人昨完成號次抽籤；台東立委選舉這次6...

高雄抽籤喊凍蒜 藍衝4席 綠拚全壘打

立委候選人昨號次抽籤，高雄市藍綠兩陣營都出動金剛人偶助陣，國民黨由市黨部主委黃昭順領軍，到文化中心前造勢後抽號次，黃批受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。