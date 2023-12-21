雲嘉南立委抽籤 大陣仗拚場一度「警」張

立委候選人昨抽號次，台南民進黨拚連任的陳亭妃、林俊憲等4人都抽出2號，與賴蕭配相同，開心喊「美德雙全」，5選區國民黨王家貞不符候選資格，靜坐選委會門口抗議司法不公；另，嘉市綠營王美惠、藍營張秀華各帶大批人員拚人氣對峙，雲林縣長張麗善則陪邱良閱、丁學忠登記後車隊掃街。

台南19人搶6席，現任立委僅陳亭妃、林俊憲到場抽籤，不過林宜瑾、王定宇代抽也2號，支持者直呼好巧；藍營周宏昌、姚正玉及陳以信出席抽籤，陳以信與侯康配一樣抽中3號，隨即把準備好的號次貼上手板，第4選區無黨李全教也抽中3號，喊「做恁ㄟ靠山」。

第2選區抽完號次後，無黨陳昆和與支持者在選委會外面高喊凍蒜，一旁李全教陣營人員也對陳比讚、高喊「加油、加油」，2選區郭國文的支持者此時也聚集選委會正門口階梯，喊凍蒜比聲量，一度讓多名員警趕緊排在雙方中間。

王家貞仍在緩刑期間無法成為候選人，她於抽號次籤期間坐在南市選委會門口抗議，她說，盼透過假處分，以回復基本參政權。

嘉義市國民黨立委候選人張秀華抽中5號，拿出「五告讚」捲軸。記者魯永明／攝影

嘉市選情激烈，國民黨張秀華抽中5號隨即拿出「五告讚」捲軸，與團隊成員開心吶喊「五告讚、一定贏」；王美惠抽中1號更充滿笑容，大喊「台灣一定贏」；兩人帶領大批人馬，選委會外雙方陣營互別苗頭，氣氛緊張，大批員警維持秩序。

嘉義市立委候選人王美惠（中）抽中1號後，與另名候選人蔡松益（右）合影。記者魯永明／攝影

嘉縣第1選區國民黨詹琬蓁在90歲祖母及兒女陪同下，抽出1號，民進黨蔡易餘抽出2號後，高舉寫著「重力加速度」的鎚子；第2選區無黨林國慶抽中3號、民進黨陳冠廷由日籍妻子陪同，抽出5號，隨後都各自車隊掃街。

雲林第1選區民進黨蘇治芬由競總主委代抽出3號，國民黨丁學忠抽到5號，喊「海線五告讚」；第2選區綠營劉建國抽到1號，喊「美德雙贏、建國第一」、邱良閱抽2號，喊「台灣好康、雙雙勝利」，互拚士氣。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人也陪邱良閱、丁學忠高喊口號，並出發掃街，展現母雞帶小雞氣勢。

雲嘉南立委候選人號次 製表／都會地方中心

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