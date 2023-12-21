民眾黨內訌？謝立功嗆黃珊珊 KPI未達標辭立委

「白色連線—ＨＯＰＥ」發起人、民眾黨前秘書長謝立功昨天說，民眾黨總統候選人柯文哲常講ＫＰＩ（關鍵績效指標），要學習企業精神，為成敗負責，因此要為柯文哲競選總幹事黃珊珊訂下兩個ＫＰＩ：如果柯的得票數沒有達到第二名，或者不分區立委沒有達到八席以上，請黃珊珊主動請辭不分區立委，以示負責。

謝立功的動作，引發民眾黨內訌質疑。柯文哲競辦發言人戴于文回應，尊重個別黨員意見，民眾黨目標就是勝選，選戰已到關鍵時刻，謝立功身為前秘書長，為激勵支持者求好心切，營造破釜沉舟決心，但此時真的不是選前找戰犯的時候，競選團隊跟地方黨部都會上下一心，全力衝刺。

謝立功與民眾黨中央委員張凱鈞昨天舉行記者會。謝立功表示，民眾黨是新興政黨，講求理性、務實、科學的精神，而柯文哲過去經常提到ＫＰＩ，其實就是理性務實科學的總稱，「每件事情都要有人負責，這就是民眾黨的新政治文化」。

謝立功指出，黃珊珊既擔任柯文哲的競選總幹事，也是民眾黨在整個大選的ＰＭ（專案經理），黃珊珊自認可以選上十一席立委，如果她有這樣的決心，應該在選戰的最後階段，整合所有的資源，不光只是總統選舉，還包括區域立委，全力衝刺民眾黨的政黨票，這是責任也是紀律，如果做不到這件事，如何要求群眾支持民眾黨、下架民進黨？

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