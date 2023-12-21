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基隆金馬抽籤 吉祥話拚場

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰蔡家蓁／連線報導
國民黨副總統候選人趙少康（左），昨前往基隆陪同黨籍立委候選人林沛祥（右）掃街拜票。記者黃義書／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左），昨前往基隆陪同黨籍立委候選人林沛祥（右）掃街拜票。記者黃義書／攝影

基隆市、金門縣、連江縣昨完成立委候選人抽籤，選委會擠滿各陣營人馬，也準備手板等道具爭取目光，第一時間喊出吉祥話拚場，比人氣也比聲勢。

基隆市有6人參選，民進黨鄭文婷首先抽出6號，支持者喊出「六六大順」，鄭說，反權貴、顧基隆，基隆六六大順，隨後由議長童子瑋陪同浩浩蕩蕩展開車隊掃街。無黨籍黃傑陽未到，選委會代抽中2號。

基隆市民進黨立委候選人鄭文婷（左）抽中6號後，由議長童子瑋陪同車隊掃街。圖／議長童子瑋提供
基隆市民進黨立委候選人鄭文婷（左）抽中6號後，由議長童子瑋陪同車隊掃街。圖／議長童子瑋提供

「家庭基本收入黨」邱紹祐抽中1號，支持民眾大聲歡呼，他說1就是「三民主義統一中國」。無黨王醒之抽中4號，他馬上拿出「醒之會做4，改變基隆市」紅紙。「小民參政歐巴桑聯盟」謝海菁抽到3號，她說3和歐巴桑有點諧音哏的感覺，呼應小民參政歐巴桑聯盟。

國民黨林沛祥抽中5號，他隨後馬上趕至國民黨基隆市黨部，由副總統候選人趙少康陪同車隊掃街，大喊「5號林沛祥有夠讚」，趙少康當起「麥克風手」向選民請安，為「侯康配」和林沛祥拉票。

金門現場也很熱鬧，抽中1號的無黨籍洪和成喊「1馬當先、金門優先」，抽中2號的國民黨陳玉珍比出V，高喊「文武雙全、金門勝利」，抽中3號的民眾黨尚文凱喊「守護金門、我們OK」。合照時因陳玉珍手拿板太搶眼，洪和成一度拒上台，經現場人員勸說，他大度幫她拿一塊3人才合影。

連江縣有3人參戰，3號國民黨籍陳雪生說「萬事OK」，2號民眾黨曹爾凱喊「翻轉台灣、翻轉馬祖、好事成雙」，3號民進黨李問說「票投李問、1定改變，馬祖換人做做看」。

新北基金立委候選人號次 製表╱都會地方中心
新北基金立委候選人號次 製表╱都會地方中心

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