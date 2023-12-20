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2024選戰溫度計／洪孟楷PK北海金剛何博文 最新當選率揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
國民黨籍立委候選人洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨籍立委候選人洪孟楷。圖／聯合報系資料照

中選會今（20）日舉行立委號次抽籤，新北市第一選區國民黨籍立委候選人洪孟楷抽中4號，喊出「44如意，4必當選，堅定力挺，做事的人」；而民進黨對手何博文抽中2號並表示，「總統立委選2號，建設家園會更好，2號總統賴清德，2號立委何博文。」

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」預測，綜合評估網路聲量以及當地基本盤等數據，今（20）日最新公布的新北市第一選區（淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里）候選人當選預測，國民黨候選人洪孟楷當選率52.5％，超越民進黨立委候選人何博文的47.5％，相較12月5日數據，雙方差距拉大。國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒分析，現任立委洪孟楷有政績優勢，具有議題發揮的空間，也是電視新聞節目的常客，媒體曝光高，而何博文雖然屬於執政黨有資源但也有包袱，中央執政不順對單一選區相當敏感。

image source：選戰溫度計

洪孟楷競總大會細數政績　選民留言支持助攻好感度

比較兩人近14天各面向指數，洪孟楷在好感度以及新聞擴散廣度數值最高。侯友宜、洪孟楷八里聯合競總9日成立大會，洪孟楷細數4年政績，堅持「在中央敢監督、在地方拚建設」透過問政與監督打造民眾更好的生活環境，監督淡江大橋逐步完工、淡北道路決標開工、林口及五股交流道改善工程動工、桃捷A5泰山站增設出入口、台64線銜接台61線南向匝道改善開工以及推動17所國中小校園翻新，相關發文引起支持者討論，「祝孟楷高票當選」、「洪孟楷加油」。

鄭弘儀談賴清德違建哽咽　間接拉抬何博文聲量

何博文在聲量以及粉絲互動力表現最好，電視節目《鄭知道了》17日邀請何博文、民進黨不分區立委提名人王義川等人戶外開講，主持人鄭弘儀提到賴清德萬里老家的違建問題一度哽咽，不忍賴清德唯一可以懷念父親的地方，頻頻遭受藍營打壓。何博文也因為該節目頻繁曝光，間接拉抬聲量。

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