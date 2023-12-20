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連江立委選舉號次抽籤 「3腳督」抽中的幸運號各是
第11屆立法委員連江縣選區今天上午進行號次抽籤，結果出爐，分別是民進黨籍候選人李問抽中1號、民眾黨籍候選人曹爾凱抽中2號、國民黨籍候選人陳雪生抽中3號。
連江立委候選人今天上午9點舉行號次抽籤，由縣選委會主委張龍德擔任主持人，3位候選人包括陳雪生、李問、曹爾凱都親自到場。
整個抽籤作業過程平和順利，3人發揮急智對抽中號碼各自表述，抽中3號的陳雪生說「萬事OK」、曹爾凱說「翻轉台灣、翻轉馬祖、好事成雙」 、 李問說「票投李問、一定改變，馬祖換人做做看」。
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