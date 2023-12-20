政黨票號次出爐 民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

中選會今天舉行立委選舉政黨及候選人號次抽籤。不分區及僑居國外國民立委選舉，本屆共16個政黨參與，爭取34席的不分區立委，只要政黨得票率達到5%以上，就可參與席次的分配。抽籤結果，民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號。

民進黨由副秘書長楊懿珊與不分區立委候選人第1名林月琴、第2名沈伯洋代表出席；國民黨由排名第1的韓國瑜、第5的陳菁徽、第6的吳宗憲、第9的許宇甄和第34名的青年代表康晉瑜出席；民眾黨則由排名第1的黃珊珊代表出席，會後三方也將各自接受媒體訪問。

本屆選舉有推出不分區立委名單的16個政黨，最後號次依序為：

1.小民參政歐巴桑聯盟

2.綠黨

3.台灣雙語無法黨

4.台灣基進

5.中華統一黨

6.民進黨

7.制度救世島

8.時代力量

9.中國國民黨

10.司法改革黨

11.新黨

12.台灣民眾黨

13.台灣維新黨

14.親民黨

15.人民最大黨

16.台灣團結聯盟

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