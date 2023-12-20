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激戰區／藍白夾擊綠 宜蘭這席有指標意義

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣立委選舉候選人，左起國民黨黃琤婷、民進黨陳俊宇、民眾黨陳琬惠。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣立委選舉候選人，左起國民黨黃琤婷、民進黨陳俊宇、民眾黨陳琬惠。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣雖由國民黨執政，立委卻長達十二年是民進黨籍，現任立委陳歐珀捲入im.B詐騙事件黯然退選，四連霸夢碎。陳俊宇臨危受命上場，卻遭國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠夾擊，基進也參戰，恐分食深綠基本盤，綠營席次出現危機，宜蘭立委勝負將具指標性意義。

宜蘭立委選情激烈，共六人登記參選，包括民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠、基進黨林意評、無黨籍林錦坤及制度救世島邱介勲。去年底陳琬惠參選縣長失利，遞補民眾黨不分區立委，是檯面上唯一有立委問政經驗的候選人；不過宜蘭屬傳統型選區，民眾黨陸戰薄弱，陳琬惠拓展聲量受限。

陳俊宇與黃琤婷都是議員轉戰立委，陳獲提名前悄悄搬出自家違建並拆除，被爆所居住的豪華農舍是改建楊桃集貨場入住。他兩度致歉並拆除部分設施，卻拆不乾淨，深陷泥沼。民進黨總統候選人賴清德頻頻到宜蘭輔選，想穩住這席立委；賴陣營明起展開「四天三夜沿路唱歌環島拼圖」催票，就選在宜蘭縣出發。陳俊宇說，獲得提名時間較晚，一天當兩天用，他有信心為民進黨守住席次。

國民黨整合地方全力輔選黃琤婷，力拚綠地變藍天。黃琤婷表示，拜票時感受到選民的熱情與支持，她目前民調雖領先，但不能鬆懈，陸戰鞏固票倉外，對較弱的鄉鎮全力催票。

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 黃琤婷 陳琬惠 陳俊宇 林錦坤 陳歐珀

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