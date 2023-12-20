新聞眼／受夠民進黨 民意期待國會制衡

選戰逐漸白熱化，總統選情侯康配有後來居上態勢，不過賴蕭配的「看好度」依舊領先；與此同時，社會討厭民進黨、希望下架民進黨持續發酵，選民不滿過去八年綠色執政一黨獨大的情緒，不只可能反應在總統大選，更將投射到國會選舉，希望透過立委選舉，重現民主制衡的精神。

不同於上次大選，民進黨主打「抗中牌」奏效，除了蔡英文總統高票連任，也成功帶動民進黨的立委選情，讓綠營再度獨攬行政、立法大權，達成完全執政目標。這次選戰，兩岸因素影響性降低，民進黨想操作「兩岸牌」效果也有限，選舉過程，選民更加聚焦在民進黨八年執政衍生的「貪腐」爭議。

選民賦予民進黨最廣泛的權力，換來的結果是，疫苗採購爭議、光電弊案、治安危機、缺蛋與進口蛋弊病，房價居高不下，居住正義難以落實，民進黨過去八年打房失靈，趕在選前才在昨天三讀通過「做半套」的囤房稅二點○修法；最近賴清德老家違建爭議，被揶揄為「賴皮寮」，在在加深了民眾討厭民進黨的心理。

聯合報昨天公布最新民調，總統選舉支持度，侯康配以三成一支持度和賴蕭配打成平手，但卻有四成五選民看好賴蕭配能贏得總統大選。更值得注意的是，民調顯示，希望在總統大選下架民進黨的比率高達四成八，比起本報上月調查增加五個百分點，此外國會選舉不論區域立委或政黨票，藍營的支持度都領先綠營，凸顯社會不滿綠色執政的情緒持續發酵。

在野陣營分裂，選戰最後是否出現棄保仍是未知數，選民因此普遍看好賴蕭配可以當選；但選戰開打迄今，下架民進黨的主流民意卻始終堅定，對民眾來說，政黨輪替是最高目標，但透過立委選舉，也是制衡民進黨的重要選項，尤其當選民愈覺得民進黨可能拿下總統勝選，不滿民進黨的心理，越可能反應在立委選舉，綠營國會要再過半的機會自然也降低。

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