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搶攻關鍵15席 藍拚國會最大黨

聯合報／ 記者張睿廷周佑政／台北報導
國民黨「侯康配」帶動立委選情再向上攀升。圖／侯友宜競選辦公室提供
國民黨「侯康配」帶動立委選情再向上攀升。圖／侯友宜競選辦公室提供

二○二四總統大選藍綠激戰打成平手，國民黨「侯康配」對民進黨「賴蕭配」形成威脅，帶動立委選情再向上攀升。藍營原保守估計立委約拿五十席，現在氣勢上揚，有機會力拚五十四席，成為國會最大黨，分水嶺可能會是國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康在辯論會及投票前十天的關鍵表現。

綠選情告急，身兼黨主席的民進黨總統候選人賴清德連日催票，昨拜託泛綠陣營支持民進黨，「不管是區域立委或不分區立委，都非常重要」。國民黨主席朱立倫則說，會非常謹慎小心面對選戰，目前有十五個選區緊繃，需要發揮最大戰力，如果這十五席能選得順利，甚至能達到單獨過半。民眾黨則公布內參民調強調政黨支持度已創下近期新高。

藍白合破局後，藍軍歸隊，總統選情逆勢上揚，立委席次持續努力，有望力拚五十七席達成國會過半；綠營方面則期待選戰最後關頭，「賴蕭」母雞帶小雞發揮更大效應，立委選情可望再提升，對於延續國會過半，仍有機會。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，泛藍選民回歸，國民黨士氣大振，「侯康配」不斷推出有利年輕人且讓民眾有感的政見，爭取中間選民支持，區域立委支持度也大增，黨內原保守預估可奪得約五十席，現在有機會力拚國會最大黨，甚至衝五十七席過半，但要嚴防民進黨在選舉前出奧步或政策買票。

國民黨團首席副書記長李德維表示，民進黨過去八年執政沒有亮眼成績，現在只能固守基本盤，身兼新北市長的侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕擔任市長表現都很好，民眾對國民黨有期待，選戰最後十天相當關鍵，辯論會將成為分水嶺，侯康配如果表現好，有機會發生棄保效應，獲得支持政黨輪替的選民支持。

熟悉選情的民進黨人士說，部分選區現任立委交棒新人，部分選區泛綠分裂，估計約有至少十個選區選情陷入膠著；但隨著大選倒數，綠營選民表態率增加，部分原本支持民眾黨總統候選人柯文哲的選票將逐漸「回流」，民進黨政黨票可望提升。

2024選舉 2024立委選舉 侯友宜 朱立倫 柯文哲 賴清德 政黨輪替 不分區立委 趙少康 盧秀燕

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