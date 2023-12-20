高雄6選區／藍控違規造勢 黃捷駁抹黑

高雄市第6選區國民黨立委候選人陳美雅昨開記者會，指同選區對手民進黨黃捷本月24日在文化中心辦造勢活動，文宣打著親子活動名義，但黃捷文宣寫著「立委候選人」，違反場地不得供政治活動規定；文化局回應，租借單位是高市橄欖枝基金會，活動合乎規則。

黃捷回應，該紙風車活動主辦方是民間團體，符合規定，認為對方選情告急才抹黑栽贓；高雄市文化局回應，該活動是高雄市橄欖枝基金會借用，堅守行政中立，絕無出借場地辦政治活動。

陳美雅表示，高市文化中心使用規則明訂「不供政治活動使用」，綠營在文化中心廣場辦多場造勢，黃捷24日在該場地辦活動，還標明「立委候選人黃捷」，痛批「前市長陳菊都不敢去動這文化聖地，黃捷為何敢這麼猖狂？」

陳美雅說，綠營事後總以「場地是由他人申請租借」為由避責，但實則該活動就是打著「立委候選人」名義宣傳，有造勢口號、宣傳旗等，分明是政治拜票活動。

高市國民黨部發言人莊為傑也說，日前某國小教師將立委許智傑活動，傳到班級群組告知家長，質疑違反行政中立。

許智傑回應，班級教師或家長自發性宣傳，是民眾權益和選擇，感謝認同活動；教育局回應，將請學校嚴守行政中立，也轉知學校行政團隊提醒班級導師，勿將候選人文宣品交學生㩗回家。

商品推薦