藍綠天王地毯式拜票 輔選大車拚

立委候選人今天抽籤號次，藍綠天王也同步展開「地毯式拜票」的小雞輔選行程，掃街過程盡量與庶民貼近爭取支持，藍綠天王紛紛走入基層秀親和力。

國民黨方面，前總統馬英九昨天到台中連趕4場行程，分別陪同國民黨「F4」立委候選人羅廷瑋、黃健豪、林家興與廖偉翔助講，並陪掃市場拜票，對民眾要求合照來者不拒，展現超高親和力，在黃昏市場忙輔選也忙採買，從橘子、芭樂、福州丸到炸彈麵包、滷豆干、冰銀耳，一路掃貨，還笑稱都是買給自己吃的。

蔣萬安（右）昨前往臨江街夜市陪同國民黨大安區立委參選人羅智強（左）拜票，大啖夜市美食。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安晚間到通化夜市，陪同第6選區候選人羅智強逛夜市，蔣出現夜市，民眾與攤商紛紛上前拍照，有熱情攤商送上香腸、八寶粥、旗魚串等食物，蔣也直接開吃，一條夜市原本30分鐘路程卻走了1個多小時。蔣萬安說，選戰倒數，會盡力滿足北市立委參選人輔選需求，盼能8席全上。

金門立委選戰出現「兩個女人」戰爭，國民黨籍副議長歐陽儀雄公然幫妻子、也是民眾黨金門立委候選人尚文凱助選，「另類藍白合」讓資深黨員反彈。

黨主席朱立倫到金門為尋求三連霸的陳玉珍輔選時表示，黨紀對家人的部分有較寬容的作法，呼籲所有黨員及支持者支持陳玉珍，更說陳是「金門的寶」、國民黨的女戰神，要金門鄉親繼續支持，讓她高票連任。

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）於教會聚會中希望大家支持立委候選人王美惠（右）。記者李宗祐／攝影

民進黨由副總統候選人蕭美琴領軍，昨到嘉義及雲林輔選，蕭稱讚爭取連任雲林海線立委蘇治芬是「雲林的寶貝」，籲支持者讓她繼續打拚。隨後又趕場陪同嘉縣2選區陳冠廷助選，稱陳最具國際觀，希望大家把陳送進國會，另也陪1選區拚連任的立委蔡易餘及嘉市候選人王美惠掃街。

前閣揆蘇貞昌也連趕嘉義與台南場，但與蕭美琴行程錯開，蘇陪爭取連任的台南立委候選人賴惠員及王定宇等人催票，蘇致詞批評藍營欲開放中國陸生及人民大量來台工作，但中國失業者有3千萬人，「若來台，台灣恐沉下去」，光只要100萬人來，台灣就慘了。

蘇貞昌在新營座談時出現一段插曲，有工作人員穿梭發宣傳品及民眾起身拍照影響他人，都遭蘇當場嚴厲糾正，一度氣氛尷尬，也有鄉親緩頰力挺說這才是「衝！衝！衝」。

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