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蕭美琴基桃助選 衝刺國會過半

聯合報／ 記者邱瑞杰朱冠諭曾增勳／連線報導
民進黨副總統候選人蕭美琴，昨參加基隆市場後援會成立大會，拿著象徵「凍蒜」、「好彩頭」的青蒜、菜頭。記者許正宏／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴，昨參加基隆市場後援會成立大會，拿著象徵「凍蒜」、「好彩頭」的青蒜、菜頭。記者許正宏／攝影

民進黨副總統候選人蕭美琴昨天連趕基隆、桃園替黨籍立委候選人鄭文婷鄭運鵬助選，提到國會要過半的重要。她說，如果民進黨立委人數不夠、投票輸了，國家將停擺，或浪費時間在打架、吵架，因此拜託支持民進黨候選人。

蕭美琴昨到基隆廟口夜市品嘗鼎邊趖、營養三明治與泡泡冰，展示鄭文婷推出的競選小物「撐基隆雨傘」，她滿口「市場經」，笑說票投民進黨是買一送一，「投賴清德送蕭美琴」。她說，近年常聽到一些老闆擔心市場未來，全世界很多國家都有傳統市場，西班牙、法國有逾百年市場，土耳其有上千年市場，傳統市場要延續，要創造讓下一代年輕人喜歡靠近的人情味，否則年輕人不來，市場就沒人潮了。

另外，民進黨「護國海鯤號」巡迴全台宣傳計畫昨到桃園為鄭運鵬造勢。蕭美琴表示，近幾年她在美國拚外交也拚國安，現在大家都知道台灣是經濟繁榮不可或缺的一部分，世界高峰會也都關心台海安全，代表台灣已經成功在世界上架，全世界也願意跟台灣人站在一起。

她說，蔡政府推國艦國造，要有實力才不會被欺負，「海鯤號代表國防自主」。她還說，前總統陳水扁時期，美國曾要賣潛艦給台灣，但因在立院卡關、沒預算只能作罷，當年如果能通過，也不用等到現在還沒潛艦，這也是國會要過半的道理。

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