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聯合報最新民調／立委選情 藍維持領先

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得二成九的支持，高於民進黨的二成三；不分區立委政黨票國民黨也以三成一支持度小勝民進黨五個百分點，民眾黨不分區政黨票支持度維持一成六。

區域 藍贏6百分點

距離明年立委選舉不到一個月，觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有二成九選民表示會投給國民黨的立委候選人；民進黨居次，獲得二成三選民青睞；台灣民眾黨獲得百分之九的支持。

其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計沒有超過百分之二；百分之一會投給無黨籍候選人，三成七尚未決定區域立委支持人選。

和本報十一月底的調查相較，支持藍綠白三黨區域立委的比率變化不大，變動都不到一個百分點。

不分區立委政黨票部分，根據本報十一月底的調查，當時國民黨以三成二支持度領先民進黨的二成五，雙方差距七個百分點；一成五青睞民眾黨。

時隔三周，國民黨的不分區政黨票所獲支持略減一個百分點為三成一，民進黨支持度由二成五略增至二成六，一降一升讓雙方差距縮小為五個百分點。

政黨票 白16％

民眾黨的不分區政黨票支持度與三周前差不多，維持一成六；其他政黨支持度目前都低於百分之五的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。

不過，仍有二成四未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。

2024選舉 2024立委選舉 不分區立委

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